賈永婕驚喜證實「GD將登台北101」！展覽時間內容曝光

賈永婕30日驚喜證實，韓星GD下個月要來台北101策展。（翻攝自臉書、GD官網）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓巨星「GD」權志龍將於7月11日至13日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，門票馬上被秒殺，讓許多沒搶到票的粉絲崩潰直呼「超難搶」。不過，如今GD官網釋出一則好消息，GD將在演唱會結束後繼續留台灣舉辦多媒體藝術展，地點選在台北101。對此，101董座賈永婕也證實了。

GD將於7月17日至8月11日，在台北101舉辦多媒體藝術展。（翻攝自GD官網）

GD今（30）日在官網宣布將於7月17日至8月11日，在「台北101」舉辦多媒體藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch in TAIPEI》，讓台灣歌迷在欣賞完他的演唱會後，還能走進他的創作世界、與他用多媒體互動。

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賈永婕也在消息公開不久，在臉書發文證實此事，也同時透露先前因為成功邀到玄彬，讓她忍不住驕傲起來，當時就問兒子會想要再請哪位韓星到101舉辦活動，兒子隨口表示「GD權志龍！」她立刻承諾「好，我來試試看」，當時兒子完全不相信，還嘲諷她「怎麼可能，GD是神欸」，沒想到最終竟然又被賈永婕邀約成功了，她開心表示「媽媽現在連走路都有風」。

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