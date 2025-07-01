「仙塔律師」胸口刺青竟是法律術語 火辣身材不怕秀

網紅「仙塔律師」李宜諪胸前的刺青是法律術語「不可抗力」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌協助在詐騙集團利用陪偵機會洩密偵訊內容給未到案詐團成員以及在靈骨塔詐騙案中洗錢。昨（30）日李宜諪已70萬元交保，律師涉入與集團合夥詐騙案曝光後，許多網友挖出她過去的火辣照片，赫見她胸前有一串刺青，且竟是法律術語。

仙塔律師胸前的刺青非常明顯，手臂也有多處刺青。（翻攝自臉書）

仙塔律師在網路上經營出自己正義的人設，卻被台北地檢偵辦靈骨塔詐騙案時發現有涉案嫌疑，且她也是該起詐騙案吳姓主嫌的辯護律師。

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27歲的仙塔律師IG帳號共有22.1萬追蹤，每次發布影片也會有數十萬觀看，因此成為網紅律師。她不似一般律師給人死板感覺，從她發布的照片當中也可看出她胸口、手臂上有多處刺青，大多都是圖騰，只有胸口的刺青看似文字。

仙塔律師拍攝照片時絲毫不避諱自己身上有刺青。（翻攝自臉書）

仙塔律師過去曾大方公開，胸口刺青是文字「FORCE MAJEURE」，其背後意義是法律術語「不可抗力」之議。她表示當初律師考試有一科目「法學英文」，她一見到這個術語時就愛上，因此特別刺在胸前。

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