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娛樂 最新消息

交往張睿家遭「斷金援」逼分手 舊愛祕婚6年...林逸欣尬笑回應

林逸欣（記者王文麟攝）林逸欣（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕張睿家與女團「火星熊」成員黃安若祕婚6年，情人節曬出婚紗認了已婚，昔日舊愛林逸欣今（17日）出席音樂劇《腦內失控的iTunes》記者會，尷尬表示有看到新聞，「我們好久好久沒有聯絡了。」

林逸欣2009年與張睿家合作電影《夏天協奏曲》擦出愛火，曾被拍到在西門町約會，戀情因而曝光，她的家人強烈反對兩人在一起，在「家庭談判」時，還以斷金援方式逼分手，並要她當場在家人與情人擇一，後來她忍痛刪除張睿家的聯絡方式，這段感情無疾而終，雙方陷入低潮，她還因這段感情短暫退出演藝圈。

音樂劇《腦內失控的iTunes》記者會。（記者王文麟攝）音樂劇《腦內失控的iTunes》記者會。（記者王文麟攝）

對於張睿家承認結婚6年，已是人妻的林逸欣被問此事露出尷尬表情，她形容兩人的關係：「以前合作過，後來一直沒有在工作上遇到，漸漸就沒有什麼聯繫了，好像也不太需要聯繫。」一旁的小薰、林俊逸等人聽得一頭霧水，不知為何張睿家的婚訊要問林逸欣，讓林逸欣尬笑說：「沒關係，我自己知道就好了。」

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