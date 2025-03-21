AV女優胎尼約男「睡覺」 凍未條毛手毛腳下場曝光

台灣AV女優「Tiny」胎尼，分享自己在交友軟體踩雷的故事。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣AV女優「Tiny」胎尼原本打算在2024年2月底以藝名「田井虹」在日本出道，沒想到作品剛上架沒多久，卻緊急下架，AV出道失敗。捲土重來的她，二次出道日本AV界出道，打造新作《世界的美少女》。今（21）她在社群發文，分享自己在交友軟體踩雷的故事，沒想到結局令人意外。

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胎尼表示常常看見女生分享在交友軟體踩雷的故事，讓她心有所感，她說自己大部分時間「是一個不太會讀空氣的人（指自己有點白目）」，所以都會表明資訊且直球對決。胎尼認為如果要約砲就會直接說，但若想陪睡、寫作業、吃飯，那就是「字面意思」，沒有遐想空間和曖昧。

胎尼回憶起自己有次約人到家裡陪睡覺，沒想到對方一時「性」起對她毛手毛腳。（翻攝自IG）

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胎尼回憶起自己有次約人到家裡陪睡覺，對方是個帥哥且相談甚歡，但胎尼事先就表明「不做愛只睡覺」，對方答應，到了現場之後卻各種試探，甚至手來腳來。胎尼說「最後他在強迫拉開我衣服看我激烈反抗厭惡時 他有點恍然大悟但困惑的說：妳…真的不想？」所以她用認真嚴肅且超級堅定的口氣回答：「我真的一點都不想，我從頭到尾都說過了」，對方沒想到胎尼說到做到，還以為她只是故作矜持，氣得連夜跑走。

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胎尼二次出道日本AV界出道，打造新作《世界的美少女》。（翻攝自X）

更誇張的是，「約寫功課實際上想幹我的、約吃飯但完全不討論餐廳只說好累想休息、各種名目想試圖把行程走到旅館那等等，只要他們不明確的提出做愛需求，我就完全只按照字面上行程走，吃飯完就走、泡完澡就回家，完全忽視任何暗示～」胎尼也提到，有人問，倘若對方有提出做愛需求的話怎麼辦？胎泥直接回覆：「不喜歡的人就直接拒絕啊」，並附上一個哭笑不得的表情符號，而且胎尼也覺得「我的簡單粗暴男女之道至今替我省很多麻煩」。

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