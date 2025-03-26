張菲罕見動怒！鄭進一公開細節認了：吵到不可開交

鄭進一對於秀場演出有許多珍貴回憶。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鄭進一首度加入「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，他對於秀場有著滿滿回憶，更笑揭當年與師父張菲在後台吵架，差點鬧翻的往事，「當時在後台吵到不可開交，甚至還讓菲哥打給他爸求證。」

提到當初踏進秀場的淵源，鄭進一特別感謝演藝生涯的「伯樂」王夢麟以及「貴人」張菲，他當年在台北駐唱被王夢麟發掘，進而被介紹到當時業界知名的「迪斯角夜總會」表演。

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鄭進一當時看著台上的張菲，主持功力讓他讚嘆到五體投地，沒想到偶然一次表演完的訪問，遇到張菲主動丟梗，「鄭先生，聽說你很有才華，很厲害、什麼都會。」結果鄭進一接話：「沒有、沒有，菲哥，我的才華哪有你的三分之五啊。」當下沒反應過來的張菲，回過神後對鄭進一的機智回答驚為天人，也因為惜才決定帶著他搭檔演出。

鄭進一跟著張菲跑遍秀場與多場活動，卻在後台因為一句俚語而吵架，當時張菲在後台聊天脫口「佛靠一炷香」，結果鄭進一吐嘈反駁說應該是「佛爭一炷香」，讓張菲掛不住面子回嗆：「小孩子懂什麼，佛怎麼會爭呢？，應該是『靠一炷香』才對吧。」

鄭進一強硬表示：「菲哥，這是俚語，因為佛寺裡面有很多尊神，大家也會爭啊。」兩人互不相讓，在後台吵到不可開交，鄭進一笑說：「不知道的人以為我們師徒鬧翻，殊不知只是為了一句話要爭個高下。」

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會5月10、11日在高流舉辦，出道40年的鄭進一，卻是首次到高雄「藍寶石」作秀，他說：「那時候光是在台北的歌廳秀根本就跑不完啦。」

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