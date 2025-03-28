王大陸入伍首放假 預計傍晚步出成功嶺

王大陸到成功嶺入伍，圖為13日搭乘台鐵專車抵達新烏日站情形。（資料照，記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕33歲藝人王大陸13日到成功嶺入伍，一般替代役263梯基礎訓練共有1153名學員，「學長」表示，王大陸這兩週表現良好，最快今天（28日）傍晚5時就可步出成功嶺正門，享受3天假期。役政司替代役訓練中心則強調，學員訓練到4月2日才能結訓，表現良好就能出營休假。

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王大陸13日搭乘台鐵入伍專車，摘下海軍藍毛帽露出大平頭，全身上萬名牌行頭引發關注，而在台鐵新烏日站短暫與同梯步行露臉，吸引媒體及粉絲追逐，22歲同梯役男稱最想對王大陸說「滿滿的大平台」、在台中看到「滿滿的大平頭」有點不適應。而入伍後，還有同梯上Threads發文，稱看到「大人物」體檢「一次有5個男生脫光光，但有隔間」。

「學長」向本報表示，中隊稱「大人物」表現良好，週休二日放假，最快今天（28日）傍晚就可從成功嶺正門步出營區，不過有很多部隊同時休假，人會很多，提醒粉絲要注意安全。

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