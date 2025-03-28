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「女戰神」張雅琴邀翁曉玲辯論 發文怒嗆：好大官威

主播張雅琴邀請國民黨立委翁曉玲辯論。（翻攝自臉書）主播張雅琴邀請國民黨立委翁曉玲辯論。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國民黨立委翁曉玲昨（27）日質詢NCC時，點名主播張雅琴主持的《雅琴看世界》申訴案件過多，並建議節目應暫時停播。張雅琴昨天在節目中強硬反擊還不夠，今（28）日也邀請翁曉玲出面辯論，翁曉玲懼戰以「我們不在同一個層次」回絕，沒想到又被「女戰神」張雅琴撿到槍，在社群平台發文猛力回擊：「我們當然不在同一個層次～我的層次比你高多了」。

張雅琴（右）在《雅琴看世界》當中獨家專訪美國前國安副顧問博明。（翻攝自臉書）張雅琴（右）在《雅琴看世界》當中獨家專訪美國前國安副顧問博明。（翻攝自臉書）

相關新聞：《雅琴看世界》遭點名 藍委翁曉玲要求停播

稍早張雅琴在網路發文，表示「翁曉玲違反言論自由！好大官威要關電視節目！」接著又嗆翁曉玲不敢辯論。翁曉玲表示因兩人不在同一層次，所以拒絕辯論，張雅琴猛轟：「我們當然不在同一層次～我的層次比你高多了」，張雅琴更接著說：「台灣還有無數個雅琴看世界～國民黨關不了啦」。

張雅琴更在文末刻意寫著「敬請鎖定～和翁曉玲完全不同層次的～1800年代晚報，張雅琴說播批評 周六、周日 9PM雅琴看世界＋雅琴看世界英文版」。

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