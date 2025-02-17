空降多國冠軍！《美國隊長：無畏新世界》全台5天破4807萬

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年首部鉅作《美國隊長：無畏新世界》上週在全球上映，票房一如預期開出紅盤，空降多國票房冠軍。全球首週票房高達1.92億美金（約台幣62.74億元），台灣方面也是上週三（12日）一上映就空降全台票房冠軍，全台5天票房突破台幣4807萬，為全新出擊的《美國隊長》系列打了一劑強心針。

哈里遜福特（左起）、安東尼麥基、丹尼拉米瑞茲一同出席《美國隊長：無畏新世界》世界首映會。（漫威影業提供）

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電影上週於洛杉磯舉辦世界首映，包括安東尼麥基、「福伯」哈里遜福特、麗芙泰勒、導演朱利亞斯歐納、漫威總監暨製片凱文費吉等全體卡司一同出席、眾星雲集。同時也邀請對於先前洛杉磯蔓延多時野火位居前線撲滅頑強火勢功不可沒的救火英雄及其家人們共襄盛舉觀賞首映，同時表彰他們的英勇功績。

哈里遜福特（左）、麗芙泰勒在《美國隊長：無畏新世界》世界首映會「父女」合體。（漫威影業提供）

麗芙泰勒回歸《美國隊長：無畏新世界》再扮貝蒂羅斯。（漫威影業提供）

此外，該片的全美巡迴宣傳也馬不停蹄即刻展開，包括華盛頓特區和紐約的特映會，所到之處都獲得廣大迴響。外媒影評也給予電影不少好評，包括《USA Today》大讚安東尼麥基「成功打造全新美隊！」《華爾街日報》也形容：「穩扎穩打的堅強力作！」《綜藝》則說：「絕非狗尾續貂的續篇！」在片中化身羅斯總統的福伯也被《娛樂週刊》盛讚「再造經典代表作！」《美國隊長：無畏新世界》全台持續熱映中。

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