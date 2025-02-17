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娛樂 電影

《美國隊長：無畏新世界》猛奪台美票房冠軍！首週全球吸金1.92億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年首部鉅作《美國隊長：無畏新世界》在北美上映大開紅盤，上週末（2月14至16日）大收8850萬美金（約台幣28.92億元），預計加上週一的總統日假期（2月的第3個週一）結束前，北美票房將攀升至1億美金（約台幣32.68億元）。

《美國隊長：無畏新世界》一上映就拿下台美票房冠軍。（漫威影業提供）《美國隊長：無畏新世界》一上映就拿下台美票房冠軍。（漫威影業提供）

《美國隊長：無畏新世界》在北美刷新今年目前最高開片成績，同時也史上第4高的總統日假期首映票房，前3名也都由漫威包辦，包括2018年《黑豹》的2.42億美金（約台幣79.08億元）、2016年《死侍》的1.52億美金（約台幣49.67億元），以及2023年《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的1.2 億美金（約台幣39.21億元），

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海外市場方面，《美國隊長：無畏新世界》進帳9240萬美金（約台幣30.19億元），使該片的全球首週票房累計達1.92億美金（約台幣62.74億元）。台灣方面也是一上映（12日，週三）就空降全台票房冠軍，詳細票房數字將於下午揭曉。

《美國隊長：無畏新世界》全台持續上映中，漫威影業今年接下來還有兩部大片包括《雷霆特攻隊》將於4月30日上映，《驚奇4超人：第一步》則將於7月23日在台上映。

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