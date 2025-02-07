（專訪）美國隊長自爆昔日被刪戲超打擊！親曝福伯私下面目

〔記者許世穎／新加坡專訪〕漫威前「獵鷹」安東尼麥基飾演的山姆威爾森接棒成為新任美國隊長，更首度以「美隊」身份於《美國隊長：無畏新世界》躍上大銀幕。片中他和「福伯」哈里遜福特飾演的羅斯總統針鋒相對，戲外大讚對方是毫無架子的超級巨星，更回憶當年首次和他合作《好萊塢重案組》時戲份幾乎被剪光，「這對演員來說是個沉重的打擊！」

安東尼飾演的山姆首次在《美國隊長2：酷寒戰士》中登場，至今已經過了10年，回憶自己的演藝之路，他表示一直都很棒，「我的第一部電影是23年前拍的，我從一個跟阿姆一起拍電影的年輕人，到現在和哈里遜福特同台演出，是一段令人驚嘆的成長與旅程，每一步我都非常珍惜。」

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安東尼麥基在《美國隊長：無畏新世界》首度以「美國隊長」身份躍上大銀幕。（漫威影業提供）

提到山姆的旅程，安東尼笑言感覺比較沒有計畫，「他本來只是個努力健身的普通人，結果運動時美國隊長剛好在華盛頓特區跑過他身邊，他就這樣成為了復仇者聯盟的一員。」他形容山姆原本只是個軍人，單純想為國家服務，卻在過程中逐漸成為了「美國隊長」史蒂夫羅傑斯的朋友。

安東尼麥基（左）和哈里遜福特在《美國隊長：無畏新世界》針鋒相對，戲外合作愉快。（漫威影業提供）

此次安東尼在新片和福伯共演，但其實兩人早已合作過2003年電影《好萊塢重案組》，他直言拍攝該片是一次很有趣的學習經歷，「我本來在電影裡有一個很多的戲份，但等電影上映時，戲份卻變少少的！」他表示當時完全不知道會這樣，是在戲院看電影時才發現自己幾乎成了跑龍套。

雖然苦笑表示打擊很沉重，安東尼仍覺得受益良多，「因為哈里遜還記得當年的事情，他在片場給過我一些很好的建議，在我的職業生涯中確實發揮了作用，現在能夠與他並肩演出、並且得到他的肯定與尊重，這讓我感到非常自豪，因為我知道自己一路走來的選擇是正確的。」

安東尼麥基在近忙著宣傳新片《美國隊長：無畏新世界》。（漫威影業提供）

除了被前輩肯定，安東尼也大讚福伯是他見過最平易近人的超級巨星，「當他來到片場，不會待在自己的專屬區域，也不會圍繞著一群自己的助理，而是會和其他演員一起走進休息帳篷，和大家聊天、開玩笑、對戲，無論臨演還是主要演員，他都一視同仁。」他透露福伯曾說：「我們所有人來到這裡的目的，都是為了拍出最好的作品。」因此把大家都當成工作夥伴。

至於合作時最棒的時刻，安東尼說就是坐在帳篷裡，看到福伯拿著一個花生醬果醬三明治走進來，然後開始跟他們閒聊，「我們當時的心情就像『天啊，哈里遜福特竟然在跟我們說話！這到底是怎麼回事？』能夠和他這樣輕鬆地相處真的很棒。」

安東尼麥基在《美國隊長：無畏新世界》靈活運用美隊盾牌。（漫威影業提供）

《美國隊長：無畏新世界》描述「美國隊長」史蒂夫羅傑斯功成身退後，原本得力助手「獵鷹」山姆威爾森受他推崇繼位，成為最新一任美國隊長。然而山姆一接手，便迎頭對上如今蔚為總統的羅斯將軍，檯面上友好的兩人其實背後似乎暗藏著未知的陰謀，更加險惡的敵人卻還在前頭等著他們，在新世界新秩序衝突升級下，他能否奮力扛起盾牌？電影將於2月12日在台上映。

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