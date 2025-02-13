（有雷）這些人都出現過！《美國隊長：無畏新世界》6角色大回顧

〔記者許世穎／專題報導〕漫威電影宇宙今年首部鉅作《美國隊長：無畏新世界》已於昨（12）日在台上映，北美預售也延續《美國隊長》系列電影賣座鼎盛的超旺氣勢，前哨預測首週末將進帳上看9500萬美金（約台幣31.18億元）的近億美金票房，全台也有望輕鬆拿下首週冠軍，為漫威電影宇宙再造一部票房之作。

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電影描述在「元老美國隊長」史帝夫羅傑斯功成身退後，原本美隊得力助手「獵鷹」山姆威爾森受史帝夫的推崇繼位，成為最新一任美國隊長！然而山姆一接手，便迎頭對上如今蔚為總統的羅斯將軍，檯面上友好的兩人其實背後似乎暗藏著未知的陰謀，更加險惡的敵人卻還在前頭等著他們，新世界新秩序衝突全面升級。

片中有不少延續過去在漫威電影宇宙電影及影集中現身的角色，以下簡單介紹6位親自現身甚至被提及的要角之前情提要，為避免影響觀影，怕被暴雷角色的讀者請先行繞道（以下提及角色不會提到本集中劇情，但未免讀者連角色現身都不想知道，還是設下此防雷線。）

角色1：山姆威爾森／美國隊長（安東尼麥基 飾演）

安東尼麥基在《美國隊長：無畏新世界》以美國隊長身分躍上大銀幕。（漫威影業提供）

本片主角，由安東尼麥基飾演的「山姆威爾森」從2014年《美國隊長2：酷寒戰士》首度現身，一直都是前任「美國隊長」史帝夫羅傑斯的好友兼好戰友，以「獵鷹」身分和他並肩作戰。在2019年《復仇者聯盟：終局之戰》最後，穿越時空後變年老的史帝夫將盾牌交給他，象徵他接任美國隊長。

不過在影集《獵鷹與酷寒戰士》中，山姆一開始自我懷疑，甚至將盾牌交還給政府，在和「酷寒戰士」巴奇一同冒險，解決了反愛國主義組織「旗幟粉碎者」的危機後，終於明白繼承「美國隊長」使命的價值，正式成為新一代美國隊長。

角色2：羅斯總統（哈里遜福特 飾演）

哈里遜福特（左）在《美國隊長：無畏新世界》接棒已故的威廉赫特（右）演出羅斯總統。（翻攝自YouTube）

前美國國務卿及美國陸軍上將，首度出現於2008年《無敵浩克》，在本片中已當上美國總統。該角色此前由影帝威廉赫特飾演，他於2022年3月因前列腺癌的併發症去世，「福伯」哈里遜福特於本次接替演出。

除了在《無敵浩克》中試圖捕捉「浩克」布魯斯班納，最重大事件堪稱是他在2016年《美國隊長3：英雄內戰》中以美國國務卿身分提議復仇者們簽署「蘇科維亞協定」。

角色3：瓦昆托雷斯／新一代「獵鷹」（丹尼拉米瑞茲 飾演）

丹尼拉米瑞茲飾演的瓦昆托雷斯首度於影集《獵鷹與酷寒戰士》現身。（漫威影業提供）

美國空軍中尉，首次現身於2021年Disney+ 影集《獵鷹與酷寒戰士》，精通科技、說話快人一步，在任務中協助了山姆，他和山姆經歷過相似的掙扎，並擁有共同信念，因此一直以山姆為榜樣，此次接下山姆的舊裝備，成為新一代獵鷹一同抗敵。

角色4：以賽亞布雷德利（卡爾魯伯利 飾演）

卡爾魯伯利飾演的以賽亞在《美國隊長：無畏新世界》竟成了刺殺總統的犯人之一。（翻攝自YouTube）

首次現身於2021年Disney+ 影集《獵鷹與酷寒戰士》，曾為韓戰英雄的他是1950年代美國政府對非裔士兵進行超級士兵血清實驗的唯一倖存者，之後被囚禁30年，期間被不停用來研究，原本可能會被對國家復仇的念頭吞噬，但在山姆的鼓勵下選擇走出過去的陰影、重新回到世界中。在《美國隊長：無畏新世界》預告中可見他成了刺殺羅斯總統的犯人之一，背後似乎有隱情。

角色5：山繆史登斯／藍先生（提姆布萊克尼爾森 飾演）

提姆布萊克尼爾森飾演的山繆史登斯在2008年《無敵浩克》首度登場。（翻攝自IMDB）

細胞生物學專家山繆史登斯在2008年《無敵浩克》首度登場，是該片相當關鍵的人物，也是和「浩克」布魯斯班納一同研究如何治癒伽瑪射線的「藍先生」。該片片尾曾暗示他的角色似乎被浩克的血清滴到頭，並產生病變，角色就這樣消失在漫威電影宇宙17年之久，不過提姆一直都在《美國隊長：無畏新世界》的演員表中，也有出席首映及記者會，所以回歸已不是秘密。

角色6：貝蒂羅斯（麗芙泰勒 飾演）

麗芙泰勒飾演的貝蒂羅斯有望於《美國隊長：無畏新世界》再度現身。（翻攝自IMDB）

首度現身於2008年《無敵浩克》，是當時還是將軍的羅斯之女，也是「浩克」布魯斯班納的女友，與父親感情不睦，但後來未再出現在漫威電影宇宙之中，劇情也有交待兩人分手，（別忘了布魯斯在《復仇者聯盟2：奧創紀元》還和黑寡婦有那麼一段）。先前有外電報導指出麗芙泰勒將再度於《美國隊長：無畏新世界》詮釋該角，可以確定的是，哈里遜福特飾演的羅斯一直想修復與她的感情，因此片中確實會提到這個角色。

《美國隊長：無畏新世界》全台上映中！

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