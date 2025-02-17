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娛樂 電視

難捨大S離開！S媽盼親友做「一件事」讓她重拾笑顏

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，家人們哀痛欲絕，妹妹小S暫時卸下主持棒，「S媽」黃春梅沉寂9日後接連於臉書發聲，還二度換大頭貼，一舉一動都受到親友關注。日前一名親友在留言區安慰S媽，S媽回應對方說可以時常練笑話給她聽，讓她重拾昔日笑顏。

S媽黃春梅回應親友。（翻攝自臉書）S媽黃春梅回應親友。（翻攝自臉書）

S媽日前先是寫下「把悲傷留給自己」道出喪女之痛，之後再發文寫下：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」甚至一改先前的哀傷情緒，態度徑直轉為強悍，公開宣戰說：「我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義！」背後含義引人好奇。

過幾日後S媽上傳一張側躺在水面的大型白色人頭雕像，不再使用自己的肖像照，而是選擇雕像照作為大頭貼，該畫面似乎也映照出S媽白髮人送黑髮人的椎心之痛。昨一名親友在該頭貼下方留言，「大S其實從沒離開過」等話安慰S媽，S媽則回應：「感恩、你是好孩子，可以時常練笑話給我聽，謝謝。」可見她也希望自己可以早日走出傷痛。

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