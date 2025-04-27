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娛樂 最新消息

吳淡如太狂！12年堅持狂練路跑 一舉攻下「戈壁100K沙漠」

吳淡如勇征第二次戈壁百里。（你滋美得提供）吳淡如勇征第二次戈壁百里。（你滋美得提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳淡如與簡沛恩師姐妹近日聯手代言保健食品，聊到創業聊人生和近期計劃，吳淡如開心宣布：「廣告拍完後，我已經起程前往參加戈壁100公里路跑。」

吳淡如保養之道即是「長期主義」，連跑步都堅持了第12年，六大馬獎牌也已經收齊，而練跑步原因最初也不是因為健康，「我本來就是個運動神經很差、感覺統合失調、手腳一定比腦袋和舌頭慢很多的人，練跑步，只要傻傻的跑下去就好了，跑完就好了。不需要跟任何人比較，也不需要有伴。看著天空，吹著風，喝一點水，就可以一直跑下去。路程雖然遠，只要開始出門然後就會到。」

只要想到以前班上跑大隊接力，吳淡如自嘲永遠是人家不要的那個，「從來沒被選上過，就覺得人生變化好驚奇，其實這並非我第一次跑戈壁，我記得當時我有發誓再也不要做這種苦差事。」然而事過境遷，她覺得沙漠的天空裡，那麼閃亮的星星的確值得再看一次。」

而從藝人成功晉昇為創業女王的簡沛恩，近年勤於經營餐飲企業與自己的Podcast節目，她也歸納了創業一點訣並苦勸天下所有欲創業者，「創業真的是看個性，尤其是較習慣安逸不太敢承擔風險，不如停止創業這個念頭，找對好工作邊做邊累積經驗值。」

簡沛恩傳授創業一點訣，苦勸欲創業者要三思。（你滋美得提供）簡沛恩傳授創業一點訣，苦勸欲創業者要三思。（你滋美得提供）

簡沛恩提醒創業者要有必備條件，「EQ要好才能看清事情本質解決、心臟必須大顆隨時面對外界的變動。」她也大方分享創業帶給自己最大收獲，「過去我太感性較情緒化，但創業後我面對問題與遇到事情的解決及反應能力，才了解創業不能感情用事，必須維持平衡，也要適時轉念不能在一件事過多糾結。」

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