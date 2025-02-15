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娛樂 最新消息

和空姐妻愛情長跑超過10年 蔡昌憲曝光「情人節浪漫儀式」

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演梁志民率音樂劇《三個傻瓜》主要演員楊奇煜、李霈瑜蔡昌憲、竺定誼、聶雲、陳大天、張郁婕進行首次讀本，昨是西洋情人節，演員們也分享情人節心情。楊奇煜、蔡昌憲、陳大天都說「情人節要工作」，但一定會補償另一半。

蔡昌憲（左起）、竺定誼、楊奇煜、聶雲和陳大天合作音樂劇《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）蔡昌憲（左起）、竺定誼、楊奇煜、聶雲和陳大天合作音樂劇《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）

蔡昌憲跟空姐老婆在一起已經十幾年，每天都會讓生活像是在過情人節，所以不會特別安排，因為平時只要有空就會一起去吃個飯聊聊天，平淡簡單地度過。」不過重視儀式感的他，也曾在有過情人節跟對方一起做蘑菇醬，煎牛排或意大利麵，點上蠟燭喝點小酒，還是挺浪漫的。

去年底剛求婚成功的陳大天指出未婚妻劉樸非常體諒，「畢竟特殊節日能夠賺錢也是一種幸福。而且我們平時就很重視儀式感，只要有空閒，就會一起享受美食，或是安排長假旅行，所以並不會因為這一天的缺席而感到遺憾。」

楊奇煜今年情人節也因為工作而缺席，他表示：「不會忽略老婆的感受，會事後彌補她。」談及有沒有印象深刻的情人節，他說：「曾經為了情人節告白，花了一個禮拜完成一首歌，結果當天對方消失了找不到，只好把它改成一首悲傷的歌。」《三個傻瓜》加開臺北城市舞台5/9~ 5/11新場次，詳情請洽果陀劇場。

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