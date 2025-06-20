周鶴年曬起訴狀提告韓媒 韓網友反應曝光

周鶴年（左）被爆和明日花綺羅有發生性交易，但男方否認。（翻攝自X，合成圖）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團THE BOYZ的成員周鶴年遭韓媒爆出與AV女優明日花綺羅性交易，遭所屬公司開除，今（20）日他突發文怒喊自己並沒有同意解約、退團，要求公司「若有性交易的證據，請立刻公開！」。對此，經紀公司ONE HUNDRED於稍早發表官方聲明反駁，強調合約有據，正當依法行為，若周鶴年再繼續造謠，將依法處置。

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周鶴年更新一張起訴狀照片。（翻攝自IG）

不過稍早，周鶴年在IG限時動態更新一張照片。照片上的文字內容如下：

起訴狀

資訊通訊網法違反（名譽毀損）

告訴人：周鶴年

被告人：Ten Asia 記者 崔OO

2025年6月20日

韓媒《Ten Asia》於6月18日針對周鶴年疑似進行性交易的報導。（翻攝自Naver）

此起訴狀顯然是針對韓媒《Ten Asia》於6月18日報導「【獨家】『退出THE BOYZ』的周鶴年，與日本AV女優出身的明日花綺羅發生性交易」一新聞的崔智藝記者，針對損毀名譽的部分進行提告。此事馬上在韓國論壇theqoo引發討論，留言網友大多表示支持，「加油，支持提告」、「感覺很多報導根本沒做事實調查，希望能真相大白」、「退團應該是無可避免，但是不是真的有性交易還是要釐清」。

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