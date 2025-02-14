晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉青雲、郭富城爭影帝！《破·地獄》18項強勢入圍香港金像獎

許冠文入圍影帝，他演出的電影《破·地獄》獲得18項提名。（華映娛樂提供）許冠文入圍影帝，他演出的電影《破·地獄》獲得18項提名。（華映娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第43屆香港金像獎今天（14日）公開入圍名單，《破·地獄》獲得最佳影片在內的18項提名，《九龍城寨之圍城》則以入圍14項緊隨其後，許冠文、劉青雲及郭富城等人爭奪影帝，古天樂也親搶最佳男配角。

《爸爸》劉青雲（左二）入圍最佳男主角，蘇文濤（左一）獲得最佳新演員提名，谷祖琳則是最佳女配角入圍。（甲上娛樂提供）《爸爸》劉青雲（左二）入圍最佳男主角，蘇文濤（左一）獲得最佳新演員提名，谷祖琳則是最佳女配角入圍。（甲上娛樂提供）

今年香港金像獎最佳電影入圍作品，包括鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》、陳茂賢執導的《破·地獄》、翁子光與區焯文聯合執導的《爸爸》、黃修平執導的《看我今天怎麼說》，以及楊曜愷執導的《從今以後》。其中，《九龍城寨之圍城》和《破。地獄》是去年香港的現象級電影，而《看我今天怎麼說》與《從今以後》則在去年的金馬獎上大放異彩。值得一提的是，最佳導演獎的入圍者正是這五部電影的導演。

《九龍城寨之圍城》古天樂（前）入圍最佳男配角，林峯則是獲得影帝提名。（華映娛樂提供）《九龍城寨之圍城》古天樂（前）入圍最佳男配角，林峯則是獲得影帝提名。（華映娛樂提供）

最佳男主角競爭激烈，入圍的有《九龍城寨之圍城》的林峯、《破·地獄》許冠文、《看我今天怎麼說》游學修、《爸爸》劉青雲、《臨時劫案》郭富城。游學修在去年金馬獎上拿到「影帝第二名」，僅輸給了《漂亮朋友》的張志勇，相比其他4位對手全是影帝等級，面對影帝群雄，他能否一舉突圍，成為新生代最強代表，備受矚目。游學修透過經紀人回應：「台灣朋友好！謝謝大家關注，小弟之前受訪說的『沒新戲拍』好像迎來曙光了！希望不久將來會有機會再見！」

《臨時劫案》郭富城。（華映娛樂提供）《臨時劫案》郭富城。（華映娛樂提供）

游學修（左）、鍾雪瑩合作《看我今天怎麼說》，在片中不說話就能擦出火花。（金馬執委會提供）游學修（左）、鍾雪瑩合作《看我今天怎麼說》，在片中不說話就能擦出火花。（金馬執委會提供）

最佳女主角獲得提名的包括《看我今天怎麼説》鍾雪瑩、《從今以後》區嘉雯、《虎毒不》談善言、《破・地獄》衛詩雅、《久別重逢》許欣怡，前兩者入圍去年金馬獎影后，最後由鍾雪瑩脫穎而出，衛詩雅則是以《破・地獄》獲封亞太影后，《我談的那場戀愛》的吳君如意外落馬。

劉青雲、郭富城爭影帝！《破·地獄》18項強勢入圍香港金像獎談善言《虎毒不》。（金馬執委會提供）

最佳男配角則是《破・地獄》的朱柏康、秦沛以及《九龍城寨之圍城》古天樂、伍允龍，還有《虎毒不》盧鎮業。朱柏康透過經紀人回應，感謝上帝、香港金像獎以及喜歡《破・地獄》、角色郭志斌的觀眾，「現在感覺很興奮，跟有一點點不可思議的感覺！」他希望屆時能夠站在舞台上，代表同業、同行、經紀人及親朋好友去領獎。盧鎮業則回應：「好高興跟談善言一起入圍，感謝大家看到淑貞和阿偉，感謝導演陳小娟的信任，試鏡當天非常緊張，到現在仍然印象深刻。希望電影能陪伴正在經歷艱難時刻、進退維谷的人。亦祝天下有情人同甘共苦、互相扶持。」

《破·地獄》朱柏康（左）入圍最佳男配角，衛詩雅則是影后提名。（華映娛樂提供）《破·地獄》朱柏康（左）入圍最佳男配角，衛詩雅則是影后提名。（華映娛樂提供）

最佳女配角，《我談的那場戀愛》鄧麗欣、《爸爸》谷祖琳、《破・地獄》梁雍婷及韋羅莎、《從今以後》李琳琳。韋羅莎表示很激動，「好開心，不懂形容～好開心好榮幸，可以因為這部戲得到提名，另外好激動好開心的是因為《破・地獄》這部片得到這麼多提名，我一路看直播一路數，數到我已經失去冷靜，已經不記得拿到第5還第6個提名，然後聽到我的名字我就失去冷靜了，好開心這部戲整個團隊台前幕後所有人的努力都被看見。」韋羅莎表示，聽到自己名字後默默地流下眼淚，「拿到這個提名不是我一個人的功勞。」谷祖琳則回應：「這一份是我送給戲裡金燕最美好的情人節禮物；心裡面有好想多謝的人，希望有機會在台上親口和你們講『多謝』。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中