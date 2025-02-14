劉青雲、郭富城爭影帝！《破·地獄》18項強勢入圍香港金像獎

許冠文入圍影帝，他演出的電影《破·地獄》獲得18項提名。（華映娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第43屆香港金像獎今天（14日）公開入圍名單，《破·地獄》獲得最佳影片在內的18項提名，《九龍城寨之圍城》則以入圍14項緊隨其後，許冠文、劉青雲及郭富城等人爭奪影帝，古天樂也親搶最佳男配角。

《爸爸》劉青雲（左二）入圍最佳男主角，蘇文濤（左一）獲得最佳新演員提名，谷祖琳則是最佳女配角入圍。（甲上娛樂提供）

今年香港金像獎最佳電影入圍作品，包括鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》、陳茂賢執導的《破·地獄》、翁子光與區焯文聯合執導的《爸爸》、黃修平執導的《看我今天怎麼說》，以及楊曜愷執導的《從今以後》。其中，《九龍城寨之圍城》和《破。地獄》是去年香港的現象級電影，而《看我今天怎麼說》與《從今以後》則在去年的金馬獎上大放異彩。值得一提的是，最佳導演獎的入圍者正是這五部電影的導演。

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《九龍城寨之圍城》古天樂（前）入圍最佳男配角，林峯則是獲得影帝提名。（華映娛樂提供）

最佳男主角競爭激烈，入圍的有《九龍城寨之圍城》的林峯、《破·地獄》許冠文、《看我今天怎麼說》游學修、《爸爸》劉青雲、《臨時劫案》郭富城。游學修在去年金馬獎上拿到「影帝第二名」，僅輸給了《漂亮朋友》的張志勇，相比其他4位對手全是影帝等級，面對影帝群雄，他能否一舉突圍，成為新生代最強代表，備受矚目。游學修透過經紀人回應：「台灣朋友好！謝謝大家關注，小弟之前受訪說的『沒新戲拍』好像迎來曙光了！希望不久將來會有機會再見！」

《臨時劫案》郭富城。（華映娛樂提供）

游學修（左）、鍾雪瑩合作《看我今天怎麼說》，在片中不說話就能擦出火花。（金馬執委會提供）

最佳女主角獲得提名的包括《看我今天怎麼説》鍾雪瑩、《從今以後》區嘉雯、《虎毒不》談善言、《破・地獄》衛詩雅、《久別重逢》許欣怡，前兩者入圍去年金馬獎影后，最後由鍾雪瑩脫穎而出，衛詩雅則是以《破・地獄》獲封亞太影后，《我談的那場戀愛》的吳君如意外落馬。

談善言《虎毒不》。（金馬執委會提供）



最佳男配角則是《破・地獄》的朱柏康、秦沛以及《九龍城寨之圍城》古天樂、伍允龍，還有《虎毒不》盧鎮業。朱柏康透過經紀人回應，感謝上帝、香港金像獎以及喜歡《破・地獄》、角色郭志斌的觀眾，「現在感覺很興奮，跟有一點點不可思議的感覺！」他希望屆時能夠站在舞台上，代表同業、同行、經紀人及親朋好友去領獎。盧鎮業則回應：「好高興跟談善言一起入圍，感謝大家看到淑貞和阿偉，感謝導演陳小娟的信任，試鏡當天非常緊張，到現在仍然印象深刻。希望電影能陪伴正在經歷艱難時刻、進退維谷的人。亦祝天下有情人同甘共苦、互相扶持。」

《破·地獄》朱柏康（左）入圍最佳男配角，衛詩雅則是影后提名。（華映娛樂提供）

最佳女配角，《我談的那場戀愛》鄧麗欣、《爸爸》谷祖琳、《破・地獄》梁雍婷及韋羅莎、《從今以後》李琳琳。韋羅莎表示很激動，「好開心，不懂形容～好開心好榮幸，可以因為這部戲得到提名，另外好激動好開心的是因為《破・地獄》這部片得到這麼多提名，我一路看直播一路數，數到我已經失去冷靜，已經不記得拿到第5還第6個提名，然後聽到我的名字我就失去冷靜了，好開心這部戲整個團隊台前幕後所有人的努力都被看見。」韋羅莎表示，聽到自己名字後默默地流下眼淚，「拿到這個提名不是我一個人的功勞。」谷祖琳則回應：「這一份是我送給戲裡金燕最美好的情人節禮物；心裡面有好想多謝的人，希望有機會在台上親口和你們講『多謝』。」

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