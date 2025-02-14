晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫生女友護愛喊「得饒人處且饒人」 百萬YTR DK再列3點開轟

孫生性騷行為引起外界撻伐，女友多芬發聲護愛。（翻攝自IG、臉書）孫生性騷行為引起外界撻伐，女友多芬發聲護愛。（翻攝自IG、臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「反骨男孩」孫生因拍臀撩妹涉性騷挨告，遭判5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。事後，孫生在社群發文喊冤，引起百萬YouTuber「異色檔案」DK不滿開轟，孫生女友多芬見狀，於昨（13日）發文護愛，讓DK氣得提出3點再開罵。

多芬在Threads發文護愛，強調自己並不是在幫孫生說話，只是認為雙方各自有理解不清楚的問題，輿論上男方一定會被放大檢視，「但大家有想過，當下女方跟孫說有男友也沒關係，一樣可以玩，這個女生也有需要思考一下這句話的意思。」多芬解釋，孫生並沒有強迫女生，她也知道打屁股是很不尊重的行為，但孫生不是有意要騷擾，表示孫生已經深深反省，「請大家得饒人處且饒人好嗎？」

多芬發文。（翻攝自Threads）多芬發文。（翻攝自Threads）

不過貼文曝光後，再度引起DK的怒火留言開罵，指出孫生當網紅、從事演藝相關工作好幾年，社會經驗和知識都有，不能拿「年輕不懂事」或「一時衝動」當藉口，強調「說自己沒有騷擾的意思，騷擾就是騷擾」。

DK接著提到事發當時，孫生與兩位女性友人吃飯，並主動提及到汽車旅館喝酒、偏好的女性身材等話題，在沒有得到回應的情況下，突然拍了某一位女性的屁股，且從監視器畫面來看，對方在被孫生拍屁股後，馬上往旁邊閃，「明顯是有防備的。這些反應已經說明了，當下根本沒有什麼『曖昧氛圍』。」

DK指出，孫生當時的行為完全是自己想太多，根本沒有任何客觀證據能夠支持他「有曖昧」的說法。最後痛批孫生，企圖利用自媒體資源洗白，抹黑受害者，「自媒體是這樣使用的嗎？」

DK提3點開罵。（翻攝自Threads）DK提3點開罵。（翻攝自Threads）

眼看輿論延燒，孫生再次現身道歉，「都是我的錯，她是個超好女孩，大家別罵她，她只是看到我在家裡太Emo就這樣而已，但我活該Emo就像我媽偷東西不對，但有人叫她去死一死，我也會於心不忍，身為公眾人物我以後會注意更多所有細節，讓別人感到不舒服，就是我的不對。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中