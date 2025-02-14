孫生女友護愛喊「得饒人處且饒人」 百萬YTR DK再列3點開轟

孫生性騷行為引起外界撻伐，女友多芬發聲護愛。（翻攝自IG、臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「反骨男孩」孫生因拍臀撩妹涉性騷挨告，遭判5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。事後，孫生在社群發文喊冤，引起百萬YouTuber「異色檔案」DK不滿開轟，孫生女友多芬見狀，於昨（13日）發文護愛，讓DK氣得提出3點再開罵。

多芬在Threads發文護愛，強調自己並不是在幫孫生說話，只是認為雙方各自有理解不清楚的問題，輿論上男方一定會被放大檢視，「但大家有想過，當下女方跟孫說有男友也沒關係，一樣可以玩，這個女生也有需要思考一下這句話的意思。」多芬解釋，孫生並沒有強迫女生，她也知道打屁股是很不尊重的行為，但孫生不是有意要騷擾，表示孫生已經深深反省，「請大家得饒人處且饒人好嗎？」

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多芬發文。（翻攝自Threads）

不過貼文曝光後，再度引起DK的怒火留言開罵，指出孫生當網紅、從事演藝相關工作好幾年，社會經驗和知識都有，不能拿「年輕不懂事」或「一時衝動」當藉口，強調「說自己沒有騷擾的意思，騷擾就是騷擾」。

DK接著提到事發當時，孫生與兩位女性友人吃飯，並主動提及到汽車旅館喝酒、偏好的女性身材等話題，在沒有得到回應的情況下，突然拍了某一位女性的屁股，且從監視器畫面來看，對方在被孫生拍屁股後，馬上往旁邊閃，「明顯是有防備的。這些反應已經說明了，當下根本沒有什麼『曖昧氛圍』。」

DK指出，孫生當時的行為完全是自己想太多，根本沒有任何客觀證據能夠支持他「有曖昧」的說法。最後痛批孫生，企圖利用自媒體資源洗白，抹黑受害者，「自媒體是這樣使用的嗎？」

DK提3點開罵。（翻攝自Threads）

眼看輿論延燒，孫生再次現身道歉，「都是我的錯，她是個超好女孩，大家別罵她，她只是看到我在家裡太Emo就這樣而已，但我活該Emo就像我媽偷東西不對，但有人叫她去死一死，我也會於心不忍，身為公眾人物我以後會注意更多所有細節，讓別人感到不舒服，就是我的不對。」

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