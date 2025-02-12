「我，絕不失敗」出局！米倉涼子最愛「這三字」口頭禪

內田有紀（左起）、米倉涼子、岸部一德主演的《劇場版派遣女醫XFINAL》在日本票房大破30億日元叫好叫座。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣日劇《派遣女醫X》集大成新作《劇場版派遣女醫X FINAL》為全系列邁向最終完結，劇組日前舉辦經典台詞票選活動，女主角米倉涼子的口頭禪「我，絕不失敗！」不負眾望奪下冠軍，不過米倉本人最愛的台詞，其實並非這句。

面對「我，絕不失敗！」這句不敗台詞，米倉有些尷尬坦言：「這句話，我自己很難說出口。」細究原因，讓她笑說：「因為我自己會從樓梯上跌下來，我總是在犯錯。」她也補充自己最喜歡的台詞，其實是票選第三名的「我不幹」，進一步透露：「我很喜歡這句台詞，因為我覺得可以透過大門這角色，說出生活中無法說出口的話語。」

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岸部一德在《劇場版派遣女醫XFINAL》「這是哈密瓜」經典台詞也讓觀眾津津樂道。（采昌提供）

至於票選第二名的經典台詞，則同樣是觀眾津津樂道，由岸部一德飾演「晶叔」在每集最後會說出的「這是哈密瓜。這是請款書。」尤其這回電影版，將聚焦在大門未知子不為人知的過去，以及她跟晶叔讓人動容的師徒情誼。

此外，《劇場版派遣女醫X FINAL》不僅集結原班人馬回鍋共演，更找來染谷將太、綾野剛、「浪花男子」西畑大吾等人全新加盟，可說是星光熠熠的幕前演出陣容。

不僅如此，本片主題曲《Episode X》請來人氣音樂組合YOASOBI成員Ayase譜寫，由「日本最強神秘系歌姬」之稱的「Ado」演唱。曾演唱過第7季主題曲的Ado表示：「希望大家可以關注我自上次主題曲《小阿修羅》後，再度提升自我所帶來的歌聲！」《劇場版派遣女醫X FINAL》於2月21日全台上映。

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