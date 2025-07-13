F4合體太重要阿信被抓包「動手腳」 《流星花園》勾回憶網淚喊：好想杉菜

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（12日）晚在大巨蛋完成最終場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，F4合體不僅在台灣社群討論度爆表，在微博同樣登上熱搜。

阿信昨談到，為了促成F4合體當嘉賓，花了兩年時間才「達陣」，正因為F4合體太重要，現場粉絲發現，能言善道的阿信竟然也得「動手腳」，出動提詞機將他想說的台詞如歌詞般打出來，深怕少講任何一個關鍵字，或多說任何一個贅字，就無法營造最動人的氣氛。

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五月天（前排）和F4合體，在各大社群引起熱烈討論。（相信音樂提供）

昨晚F4合體登台前，阿信先介紹：「那是一個抬頭就有流星，邁步就是花園的時代，見證奇蹟就是現在！」強調當年F4主演的《流星花園》有多受歡迎，F4和阿信同台合唱《流星雨》，網友驚呼連連，直誇言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪還是好帥，連阿信都驚呼：「你們怎麼都沒變。」

F4各自提到，這次透過五月天和相信音樂執行長謝芝芬的力促下合體，非常感動，阿信則說：「我們的青春永遠不會消失，只要你肯相信，只要你張開眼睛，今天就讓你看到年輕時最美的一座花園，來自流星花園的F4。」另外阿信也談到，和吳建豪在錄音室彩排時聊很多，覺得他很開朗活潑， 也喜歡收集吉他。

《流星花園》仔仔（右起）、吳建豪、言承旭、朱孝天合體了，可惜大S不在了。（資料照）

就在F4相隔12年再次合體出現時，不少網友也想起《流星花園》裡的女主角「杉菜」大S，不少網友紛紛留言表示：「好想杉菜！」對於大S的離世，至今還是非常難過與不捨。

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