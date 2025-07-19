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娛樂 最新消息

蔡依林真的來了！LE SSERAFIM甜喊「Jolin前輩」全場要瘋了

蔡依林對著LE SSERAFIM比出超大愛心。（讀者提供）蔡依林對著LE SSERAFIM比出超大愛心。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團LE SSERAFIM今天（19日）在林口體育館開唱，沒想到觀眾席竟藏著超級巨星，蔡依林驚喜現身，讓全場都瘋了，直呼「太扯了」、「該不會真的要合作」、「直接賺爛」。

LE SSERAFIM今天在林口體育館開唱。（讀者提供）LE SSERAFIM今天在林口體育館開唱。（讀者提供）

LE SSERAFIM先前表演蔡依林的《Pleasure》引發熱烈討論，沒想到蔡依林今天就現身LE  SSERAFIM的演唱會現場，甚至送上飛吻、大愛心，LE SSERAFIM自稱是蔡依林大粉絲，並以「Jolin前輩」稱呼她，感謝她親自光臨演唱會。

蔡依林現身LE SSERAFIM演唱會。（讀者提供）蔡依林現身LE SSERAFIM演唱會。（讀者提供）

LE SSERAFIM許允眞（左）、洪恩採當場清唱《日不落》致敬。（讀者提供）LE SSERAFIM許允眞（左）、洪恩採當場清唱《日不落》致敬。（讀者提供）

而成員許允眞、洪恩採也當場清唱《日不落》致敬，並邀請台下粉絲一起合唱，在演唱的過程中，坐在台下的蔡依林也揮動著手燈，並大方起身為她們鼓掌，許允眞更是大讚，「這真的是首名曲啊」。

蔡依林聽了LE SSERAFIM的《日不落》之後，起身鼓掌。（讀者提供）蔡依林聽了LE SSERAFIM的《日不落》之後，起身鼓掌。（讀者提供）

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