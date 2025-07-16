可米小子合體無望...申東靖安鈞璨離世 他染毒揹債擺攤度日

「可米小子」推出的首張音樂專輯，王傳一（順時針起）、申東靖、張庭偉、許君豪、曾少宗、安鈞燦。（記者邱奕欽攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕F4驚喜合體嗨翻五月天演唱會，《流星雨》前奏一響勾回青春記憶，台灣歌壇隨著Energy、棒棒堂等男團陸續重聚，網友也敲碗更多「回憶殺」，但可米小子卻成為唯一無法再全員合體的男團，6人當中無奈已有2人病逝、1人退圈、1人轉當牙醫，僅剩2人活躍於演藝圈，讓死忠粉絲心碎直喊「永遠等不到了！」

「可米小子」是以F4成功的前提下，由王傳一、曾少宗、安鈞璨、申東靖、張庭偉、許君豪2002年正式成軍出道，至今依舊傳唱的歌曲《求愛復刻版》正是他們首張專輯的作品，更是許多7、8年級生的共同回憶。沒想到好景不常，可米小子風光一時卻於2005年宣告解散，爾後僅剩王傳一、曾少宗、申東靖和安鈞璨在演藝圈發展。

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團體解散後，安鈞璨輾轉到黃立成投資的夜店擔任公關經理2年，期間他過著日夜顛倒、長期與客人拚酒的生活，長期下來讓他的健康受到極大影響。儘管如此，安鈞璨2013年被診斷罹患肝癌仍赴中國拍戲，2015年返台後才進行一系列檢查，不過卻被醫師告知病況惡化已是末期階段，最終不敵癌魔不幸病逝，得年31歲。

申東靖2012年開始出現頭痛症狀而求診就醫，沒想到卻遭診斷出腦中有血塊，緊急進行手術卻仍持續在加護病房插管治療。直至同年10月，申東靖的病情突然急轉直下，家屬不忍心決定拔管，勘驗後研判器官衰竭病逝於基隆長庚醫院，最後遺體送返一手拉拔長大的瑞芳外婆家，得年29歲。

許君豪如今已是名專業的牙醫師。（翻攝自微博）

張庭偉淡出演藝圈後，轉戰餐飲事業版圖，「萬波」更是他一手打造的手搖飲品牌。（翻攝自IG）

許君豪在成團第一年，就因彩排摔斷一排牙齒而退團，如今45歲的他轉換跑道在中國擔任一名專業牙醫師；現年39歲的張庭偉則轉戰餐飲版圖，在歷經演藝圈、精品服飾業、補教業與餐飲業的淬煉之下，最終在2018年6月創辦手搖飲品牌「萬波」，如今除了在北中南3地皆設有加盟店，觸角甚至延伸至日本與韓國等國度。

事實上，可米小子成軍前的第一輪團員還有郭世倫，不過礙於外型、質感和團員們存在落差而遭淘汰，但他依舊活躍於各大節目勤上通告。豈料，郭世倫2013年被爆染毒，妻子更連帶出面指控他家暴、賭博等惡習，負面形象重創演藝事業，甚至揹下3千萬高額巨債，爾後定居於屏東恆春靠著擺攤餬口，用樸素的方式重拾人生，自此淡出螢光幕前。

曾少宗至今依舊活躍於演藝圈，更累積了許多櫻花妹粉絲。（本報資料照）

王傳一在戲劇領域已是熟面孔。（本報資料照）

目前，僅剩45歲王傳一、43歲曾少宗仍活躍於戲劇與綜藝節目，是可米小子最「正統」的最後火種，每當男團重聚成為話題時，仍會有死忠鐵粉向他們敲碗許願，殷殷期盼團員們能再合體演出，「希望哪天能聽到你們唱《青春紀念冊》」、「你們曾是我國中整個青春！」雖然，可米小子合體畫面已成追憶，卻仍是無數人心中最深的回憶。

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