台電搶修斷電遭藍委嗆「情勒」 苦苓嘆：怎能不罷掉？

颱風丹娜絲過境導致中南部電力受損，台電投入搶修。（台電嘉義區營業處提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕颱風丹娜絲過境導致中南部電力受損，台電維修人員不分晝夜投入搶修。國民黨立委在7月11日通過普發現金1萬元，並刪除補助台電的千億預算政策；國民黨立委牛煦庭甚至稱許多人拿台電搶修救災辛苦的照片，是在企圖「情緒勒索」全民。

牛煦庭稱許多人拿台電搶修救災辛苦的照片，是在企圖「情緒勒索」全民。（資料照，記者陳逸寬攝）

作家苦苓見此在臉書發文，表示自己看到台電員工沒日沒夜的搶修斷電，各家媒體紛紛報導、民眾也表示鼓勵和感謝，「國民黨立委卻說這是台電在『情緒勒索』，——這些無良的立委怎麼能不罷掉？」

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作家苦苓不解為何國民黨立委覺得台電在「情勒」全民。（翻攝自臉書）

事實上，對於刪除預算改普發1萬元之事，今（13）資深藝人譚艾珍便在臉書發文開第一槍，表示：「普發1萬元，阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》！」；男星陳慕義也忍不住飆髒話，痛批：「台灣是給你們這些滯台中國人這樣搞的嗎？」還不忘喊出大罷免大成功，希望天佑台灣。

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