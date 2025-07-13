GD唱3天累垮在小巨蛋！喊話大聲、太陽：是時候要回來了

GD今天依舊火力全開。（（C）GALAXY CORPORATION提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「GD」G-DRAGON小巨蛋演唱會今天（13日）畫下圓滿句點，3天總共吸引3.6萬人朝聖，最後一天他直接累垮在舞台上，趴著獻唱中文歌《月亮代表我的心》，並真摯對台北的大家表示感謝。

GD躺在舞台上唱《月亮代表我的心》。（讀者提供）

如同前兩場，GD以《POWER》、《HOME SWEET HOME》開場，他以中英文夾雜表示：「好久不見！真的很高興台北，大家準備好了嗎！」他還搭配歌曲問粉絲：「Do you love me？」並用中文說：「我也愛你。」

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GD今天身穿紅色西裝，帥氣十足。（讀者提供）

提到明年BIGBANG就是20周年，「我還是個男孩，我依舊沒有改變，我可以做到嗎？」台下有粉絲大喊「你可以」，GD也大聲回應「我可以」。GD也提到隊友太陽、大聲，「我們的團員在各自的旅程中，是時候該回來了！」掀起全場歡呼聲。不過由於GD提到太陽、大聲通常會站在他兩側時，GD還看了兩側包廂，讓現場觀眾一度以為兩人都來看演唱會，結果竟是虛驚一場。

GD今天直接累垮在舞台上。（讀者提供）

相較於前兩天的「Swag Check」，第三場粉絲有些掉漆，結果在在活動尾聲，全場1.2萬名粉絲獻唱《無題》時雪恥成功，不但展現絕佳默契，還越唱越大聲，場面十分溫馨感動，也召喚GD出來獻唱安可，還下台繞場，其中一位粉絲寫著「你的音樂救了我」，讓GD也停下腳步、定睛了許久，粉絲的用心，GD也感受到了。

GD身旁的兩尊雕像，代表「現在」以及「過去」。（（C）GALAXY CORPORATION提供）

他表示，暌違8年可以站回這個舞台，「如果沒有你們無法實現，所以我要再說一次謝謝，我花了很多時間回來，之後我會更努力活動，希望你們陪著我很久很久，下次不會花太多時間。」更直言：「是你們構成了GD、構成了BIGBANG！」並承諾，「我會非常、非常快再來台北！」

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