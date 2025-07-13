普發1萬元 譚艾珍開第一槍：堅決反對超爛政策

普發1萬元，譚艾珍透過臉書發文表達立場：「我堅決反對這個《超爛政策》！」（翻攝自譚艾珍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院11日三讀通過立法院國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，引發外界熱議，今（13）日上午11點左右，資深藝人譚艾珍在臉書發文開第一槍，她說：「普發1萬元，阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》！」

譚艾珍怒轟：「為什麼不集中用在偏鄉教育資源及建設？為什麼不集中用來增加清寒家庭的急難補助？為什麼不集中用幫助清寒獨居老人的照顧？為什麼不增加警消人員救難的保護配備？為什麼不增加各種民生需求的配備？為什麼？很多為什麼？」

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譚艾珍接著說，政府是財神爺撒糖果、亂發紅包嗎？並表示她的質疑當然會被很多人罵，「沒關係，這就是我的感覺！」譚艾珍也提醒網友粉絲：「這政策製造新的機會給詐騙集團，現在已經出現的詐騙訊息。」

她要大家多多留意假冒政府普發1萬元補助：

• 「政府發放每人1萬元補助，請點選下方連結申請」

• 「普發現金入帳通知，請填寫銀行帳戶資料」

• 「您符合補助資格，請下載APP領取」

• 「行政院公告補助金開放申請」

透過發文，譚艾珍也列出以下常見方式：

1. 假網站連結：偽造政府機關網站或銀行頁面，誘導民眾輸入個資。

2. 釣魚簡訊／LINE：用大量簡訊或群組消息推送假訊息。

3. APP下載：要求下載惡意APP，盜取帳戶或遠端控制手機。

4. 語音詐騙：冒充政府客服或金融機構人員來電，要求操作ATM或網銀。

譚艾珍也提供防詐守則，如下：

1.政府補助不會主動打電話、簡訊要求你「提供帳號密碼」。

2. 政府補助不會要求你「下載APP」或「操作ATM」。

3. 若收到不明連結，先上政府官方網站查證。

4.可撥打165反詐騙專線諮詢查核。

對於所有（虛擬）訊息，譚艾珍再次呼籲：「都要查證、查證再查證。」

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