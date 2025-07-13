晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

普發1萬元 譚艾珍開第一槍：堅決反對超爛政策

普發1萬元，譚艾珍透過臉書發文表達立場：「我堅決反對這個《超爛政策》！」（翻攝自譚艾珍臉書）普發1萬元，譚艾珍透過臉書發文表達立場：「我堅決反對這個《超爛政策》！」（翻攝自譚艾珍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院11日三讀通過立法院國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，引發外界熱議，今（13）日上午11點左右，資深藝人譚艾珍在臉書發文開第一槍，她說：「普發1萬元，阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》！」

譚艾珍怒轟：「為什麼不集中用在偏鄉教育資源及建設？為什麼不集中用來增加清寒家庭的急難補助？為什麼不集中用幫助清寒獨居老人的照顧？為什麼不增加警消人員救難的保護配備？為什麼不增加各種民生需求的配備？為什麼？很多為什麼？」

譚艾珍接著說，政府是財神爺撒糖果、亂發紅包嗎？並表示她的質疑當然會被很多人罵，「沒關係，這就是我的感覺！」譚艾珍也提醒網友粉絲：「這政策製造新的機會給詐騙集團，現在已經出現的詐騙訊息。」

她要大家多多留意假冒政府普發1萬元補助：
• 「政府發放每人1萬元補助，請點選下方連結申請」
• 「普發現金入帳通知，請填寫銀行帳戶資料」
• 「您符合補助資格，請下載APP領取」
• 「行政院公告補助金開放申請」
透過發文，譚艾珍也列出以下常見方式：
1. 假網站連結：偽造政府機關網站或銀行頁面，誘導民眾輸入個資。
2. 釣魚簡訊／LINE：用大量簡訊或群組消息推送假訊息。
3. APP下載：要求下載惡意APP，盜取帳戶或遠端控制手機。
4. 語音詐騙：冒充政府客服或金融機構人員來電，要求操作ATM或網銀。
譚艾珍也提供防詐守則，如下：
1.政府補助不會主動打電話、簡訊要求你「提供帳號密碼」。

2. 政府補助不會要求你「下載APP」或「操作ATM」。

3. 若收到不明連結，先上政府官方網站查證。

4.可撥打165反詐騙專線諮詢查核。

對於所有（虛擬）訊息，譚艾珍再次呼籲：「都要查證、查證再查證。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中