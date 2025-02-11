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《影后》林廷憶「片場受傷沒人安慰」 吐露：失落心疼史艾瑪

林廷憶在《影后》以初生之犢不畏虎的氣勢展現出絲絲入扣的演技。（儂儂提供）林廷憶在《影后》以初生之犢不畏虎的氣勢展現出絲絲入扣的演技。（儂儂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林廷憶在夯劇《影后》作為貫穿全劇的重要角色「史艾瑪」，即使與多位高手過招，還是以初生之犢不畏虎的氣勢展現出絲絲入扣的演技，林廷憶作為《影后》中貫穿全劇的重要角色，面對謝盈萱、楊謹華、鍾欣凌、薛仕凌、曾莞婷、詹子萱等實力派演員，她的表現卻絲毫不遜色，回憶起拍攝期間，她分享：「拍攝前也會想很多、會擔心自己在面對其他演員時表現得不夠好，但是真的在拍的當下，大家都很進入狀態，我也能順著劇情與其他角色的情緒跟著演下去。」

林廷憶自認很天蠍座，敏感細膩以及小劇場每天都在腦中不斷上演。（儂儂提供）林廷憶自認很天蠍座，敏感細膩以及小劇場每天都在腦中不斷上演。（儂儂提供）

不過比起怎麼演，她更是讓自己「成為史艾瑪」，有一場跟詹子萱在天台要從好閨密到完全撕破臉的大爆發，當時詹子萱的角色的情緒要很滿、很放，她的卻要很內斂，拍攝完的當下，包含導演或其他工作人員都立刻過去抱她跟安撫她，「我也很受傷可是卻沒人安慰我，當下只覺得有種失落感，甚至開始理解以及心疼史艾瑪。」正是因為這份共感，讓林廷憶展現出「不像演的」精湛演技。

隨著《影后》的爆紅，林廷憶的知名度也一夕暴增，卻讓她陷入了自我懷疑中：「其實演戲對我來說從來都不是為了走紅，會因為這個角色被大家認識也許也有部分的運氣成分，但是現在突然被關注反而讓我多了一絲迷惘，甚至會懷疑現在這些人找你演戲，是因為你演得好才來找你還是因為你很紅？」

林廷憶成為演員以前，演員並非她的人生規劃。（儂儂提供）林廷憶成為演員以前，演員並非她的人生規劃。（儂儂提供）

天蠍座的敏感細膩以及小劇場每天都在林廷憶的腦中不斷上演，還好她的理念從來沒有動搖過：「我從以前到現在，都是依照角色有沒有足夠讓我發揮的空間才決定要不要接，如果這個角色沒有辦法打動我、讓我有挑戰的感覺，那對我來說都是一種消耗。

24歲的她成為演員以前，演員並非她的人生規劃，「大學唸的是外文系，本來想說畢業要讀書進修一邊繼續摸索，但因為從小就喜歡看電影，在大學時出演北藝大的作品開始對演戲產生興趣，一直到後來投了台北電影節非常新人後，沒想到竟然被選上，也開始遇到現在的經紀公司，當我發現一腳已經踏進這裡，經過很多的思考跟自我對話後，才決定繼續演下去。」

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