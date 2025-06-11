木村光希亮相港發局宣傳片 衰遭中國黑粉狠批「沾父母光」

木村拓哉的愛女木村光希（Kōki）上月應香港旅遊發展局邀請，拍攝宣傳短片。（翻攝自香港旅遊發展局）



林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最強星二代」木村光希是不老男神木村拓哉和工藤靜香的二女兒，以模特兒出道，近日更進軍好萊塢挑戰動作片 《Tornado》，香港旅遊發展局看好的她的高人氣，特別邀請她拍攝一系列觀光宣傳影片，影片已於港發局官方社群網站《Discovet Hong Kong》上線，這原本是木村光希進軍中國市場的極佳起步，沒想到卻意外引發黑粉批評。

港發局宣傳影片 正負評兩極

根據《Smart FLASH》9日報導，木村光希為香港政府拍攝的宣傳影片在當地社群媒體上遭到猛烈批評，稱她「只是沾父母光」。但也有人覺得木村光希形象清新、國際知名度也夠，對吸引日本年輕人到港旅遊具有正面加分效果。

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木村光希於2018年登上時尚雜誌《ELLE japon》封面，正式出道。當時她只有15歲，「木村的女兒」進軍演藝圈的消息震驚了日本娛樂圈。黑粉分析，因父親木村拓哉算是在役一線男主角，所以木村光希自出道以來，資源就比其他同期模特兒和女星還要多。2018年8月，木村光希成為寶格麗日本首位也是最年輕的品牌大使，同年9月，又成為香奈兒日本首位美妝大使。

雖然她多次擔任國際高端品牌的形象大使，卻從未在日本電視節目中亮相。2021年，木村光希出演了恐怖電影《牛首村》，該片由曾參與《咒怨》系列製作的清水崇執導，這是她的電影處女作，才剛躍上大銀幕便成為女主角，格外引起人注目；此後，她也出演了多部電影，但表現一直不慍不火。

《女神降臨》票房慘淡

光希主演的電影《女神降臨 前篇》已於3月上映，續集《女神降臨 後篇》也在5月推出，這部改編自韓國知名網路漫畫的電視劇翻拍版（韓國電視劇版的男主角是車銀優），一上映便備受期待，但上映4天后，第一部僅吸引了約6萬名觀眾，票房收入約為8000萬日圓（約650萬台幣），據媒體報導，「第二部的表現也不佳，上映首週未能進入前十，最終未能進入排行榜」。 為了宣傳電影片，鮮少上綜藝節目的木村光希，破天荒拋開偶包，也參加實境節目《世界之恨變成Q！》、《007的搖晃》、《九十九的咕嚕咕嚕》，進行著高強度的外景拍攝，還挑戰了「木村拓哉」的模仿秀。

木村光希演出翻拍自韓劇《女神降臨 前篇》的電影，票房不如預期。（翻攝自網路）

木村光希演出翻拍自韓劇《女神降臨 後篇》的電影，票房不如預期。（翻攝自網路）

因此，有不少立場持平的觀眾認為，木村光希正在努力拋開父母的影響力包袱，台上台下舉止得體，也不從不和誹聞掛上邊，認為中國黑粉批評太嚴苛，木村光希才出道7年，未來可塑性仍很大！

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