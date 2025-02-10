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娛樂 電視

大S驟逝！詹惟中「認了有感應」 洩天機求1事：這才是真幫忙

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎不幸病逝日本，享年48歲，遺體火化後骨灰日前返台，目前安置在大S家中，日前命理師詹惟中遭直擊進入該豪宅，被聯想要去協助後事，後來他澄清僅是朋友住在同一棟大樓。不過，他昨（9）日發文呼籲大家，念一句「南無釋迦牟尼佛」迴向給大S，並透露自己確實能感應到大S。

大S（左）、詹惟中。（資料照、經紀公司提供）大S（左）、詹惟中。（資料照、經紀公司提供）

事件回顧：韓國命理師稱「被大S附身」哭喊委屈不想死 網怒轟：神棍

大S病逝後，出現一名韓國命理師，聲稱自己能透過看大S的八字，就有辦法與她連線，並顯示出「被大S附身」的模樣，淚崩大喊好委屈、不想就這樣死掉。這讓詹惟中9日氣得發文痛批，「為什麼不能好好算命呢？難怪這麼多人看不起算命的。有本事算命不準紅包不收，讓命理風水師更有尊嚴的走下去。」並呼籲粉絲，若是真的懷念、關心大S的話，可以念一句「南無釋迦牟尼佛」迴向給她，才是真正在幫忙這個善良的靈魂。

貼文曝光後，立刻引來許多迴響，許多網友湧入留言區助念「南無釋迦牟尼佛」，也有粉絲詢問詹惟中，「請問老師有感應到嗎？」對此，他直接認了，「我當然有，但我不需要講，百分之一百但真的不用去蹭她，希望她早日在西方極樂世界陪伴佛陀」。

詹惟中認了有感應到大S。（翻攝自臉書）詹惟中認了有感應到大S。（翻攝自臉書）

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