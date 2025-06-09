《BOYS II PLANET》驚見熟面孔 高顏值台灣5選手出動

《BOYS II PLANET》傳出至少有5名台灣人參加。（翻攝自IG））

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國電視台Mnet所製作的男團選秀節目《BOYS II PLANET》，上週已公布導師陣容，最關注的選手名單則在今天（9）日正式公開，破百位的龐大陣容引來熱烈討論，其中還出現幾位熟面孔，像是去年參加台韓合製選秀節目《SCOOL》的3名選手林擎恩、黃薪祐以及陳立其。

黃薪祐再次參與選秀。（翻攝自黃薪祐IG）

陳立其為了圓夢再次參與選秀節目。（翻攝自陳立其IG）

林擎恩、黃薪祐以及陳立其當初並未順利在《SCOOL》出道，事隔不到半年的時間，他們已為夢想再度離鄉背井前往異地追夢，其中一位選手林擎恩今年21歲，擁有187公分的高挑身材以及精緻臉蛋，擅長許多舞風，在節目中的表現還曾經被羅志祥誇讚「就像王子一樣」，也是3人中唯一戰到高雄巨蛋決賽舞台的選手，如今再次攜手昔日戰友，期待能有更亮眼的成績。

請繼續往下閱讀...

林擎恩今年21歲，是《SCOOL》的遺珠。（圖／翻攝自林擎恩IG）

相關新聞：前RIIZE承漢要出道了！曾被送「上千弔唁花圈」拚復活

洪子皓曾經當上過YouTube節目。（翻攝自YouTube）

還有兩位台灣選手也備受矚目，其一是天空娛樂的新成員洪子皓，網友挖出他曾是高師大附中的熱舞社社長，曾經被稱為「學妹殺手」，是一位布農族帥哥。另一位傳出是來自FNC娛樂的練習生，名叫崔立宇（或崔立于），不過他是韓國人還是台灣人，網路上眾說紛紜，不過因為長得實在太帥，已經掀起Threads上熱烈討論。

網傳這位崔立宇（崔立于）是台灣人，不過並未有消息證實。（翻攝自IG）

《BOYS II PLANET》這一次將以韓文和中文，同時製播成《BOYS II PLANET K》及《BOYS II PLANET C》2個子節目，據了解，節目初期會讓2個子節目分別去進行擴展，直到節目後期，才會將2個節目轉向統一的《BOYS 2 PLANET》，而官方先前也已對外公告，《BOYS 2 PLANET K》將於7月17日首播，《BOYS 2 PLANET C》則會在7月18日播出，到時候將能見證新一代K-POP團體的誕生。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法