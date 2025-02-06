韓國命理師稱「被大S附身」哭喊委屈不想死 網怒轟：神棍

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊時，不幸因流感併發肺炎病逝，消息震驚各界，韓國粉絲也傷心不已，不料，有一名韓國命理師聲稱，自己能透過看大S的八字，就有辦法與她連線，並裝出「被大S附身」的模樣，淚崩大喊好委屈、不想就這樣死掉，誇張的行徑引起網友吐槽根本是「神棍」。

韓國命理師稱自己被大S附身。（翻攝自YT）

韓國命理師「光環老師」日前在YT頻道「운플러스」分享一段影片，聲稱自己若是擁有大S的生辰八字就可以通靈，接著臉色大變，情緒也隨之變得激動，疑似被上身，表示自己感覺很熱、無法呼吸、身體不舒服，哭喊：「我不能走，我離不開，我為什麼要這樣離開呢？我忘不掉我的愛人，我的愛人怎麼辦」。該命理師說大S情緒很鬱悶、難過，一直說自己不想死，靈魂還在遊蕩，她還說，「她的先生，具俊曄，20年後才再度重逢的，我不能離開那個人，我離不開！很想見他們」。

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影片曝光後，立刻掀起討論，有台灣網友將片段轉發至Threads，吸引大批網友留言痛轟「根本是神棍」、「大S不是該講中文嗎？大媽很愛演」、「說中文我就信妳」、「消費亡者」。

☆民俗說法僅供參考☆

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