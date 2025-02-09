胡適安、陳又榕嘴對嘴傳情 胡瓜心花怒放亂點鴛鴦譜

胡瓜樂開懷。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《綜藝大集合》本週來到新北萬里的萬里情月老廟錄影，找來馬國弼、胡釋安、顏佑庭、璽皓、米威、蔡家蓁、陳又榕、穎樂、宜芳、畇二一齊同歡，而郭忠祐與蔡家蓁「忠蓁不二」默契爆棚，讓全場起鬨在一起！

籃籃起初向月老祈求到忘了錄影開始，馬上跑過來跟大家展示她手上的姻緣線，並且大力推薦這邊的月老廟很靈驗，胡瓜笑道：「雖然姻緣是講究緣分，但今天來到月老廟，我們講究心誠則靈，希望今天能為大家牽起好姻緣。」並且準備了「心心相印聯誼賽」讓現場觀眾來場「愛的默契考驗」

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比賽分為兩關，第一關「月老姻緣一線牽」，雙方腳上以紅繩固定，連接紅線將牛奶棒綁住垂吊於空中，兩人須把腳抬起，才能吃到往下降的牛奶棒，吃完牛奶棒計秒數，秒數最久的一組淘汰。第二關「相親相愛留Line去」，男生先在起點用嘴吸起愛心形狀的紙片傳給女生，再跑到女生另一側接女生吸起傳遞過來的紙片，依此類推，直至放在終點的桌上，途中掉落需從原點重來，完成兩片秒數最短的一隊獲勝。

胡釋安與陳又榕。（民視提供）

第一關由於彼此還不夠熟悉，同學們的默契一直對不上，所以花了許多力氣與時間來完成挑戰，讓藝人組在旁邊看得膽戰心驚，然而，當輪到郭忠祐與蔡家蓁上場時，畫風卻瞬間轉變，兩人僅用了９秒的時間就完成挑戰，過於默契得配合不禁讓大家都嗑起了這對「忠蓁不二」CP，紛紛起鬨：「在一起！在一起！」，到了第二關，胡釋安與陳又榕上場挑戰用嘴巴傳遞愛心，雖然過程中屢屢失敗，但身為爸爸的胡瓜卻笑得心花怒放，還不忘對兒子喊話：「這集結束記得約她出去吃飯。」惹得現場爆笑不斷。

郭忠祐與蔡家蓁。（民視提供）

下一組輪到「忠蓁不二」組合登場，氣氛更是嗨到最高點，由於兩人的默契太過完美，馬國畢竟然偷偷把終點往後移，讓大家可以多欣賞這對超合拍的組合，雖然兩人花了更多的時間來完成挑戰，但這場比賽變成了粉紅泡泡大放送，讓大家看得很是開心，比賽最終由能仁家商的兩位同學贏得了這場比賽的冠軍，但對於「忠蓁不二」CP來說，似乎他們才是今天最大的贏家。

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