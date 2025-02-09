晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡適安、陳又榕嘴對嘴傳情 胡瓜心花怒放亂點鴛鴦譜

胡瓜樂開懷。（民視提供）胡瓜樂開懷。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《綜藝大集合》本週來到新北萬里的萬里情月老廟錄影，找來馬國弼、胡釋安、顏佑庭、璽皓、米威、蔡家蓁、陳又榕、穎樂、宜芳、畇二一齊同歡，而郭忠祐與蔡家蓁「忠蓁不二」默契爆棚，讓全場起鬨在一起！

籃籃起初向月老祈求到忘了錄影開始，馬上跑過來跟大家展示她手上的姻緣線，並且大力推薦這邊的月老廟很靈驗，胡瓜笑道：「雖然姻緣是講究緣分，但今天來到月老廟，我們講究心誠則靈，希望今天能為大家牽起好姻緣。」並且準備了「心心相印聯誼賽」讓現場觀眾來場「愛的默契考驗」

比賽分為兩關，第一關「月老姻緣一線牽」，雙方腳上以紅繩固定，連接紅線將牛奶棒綁住垂吊於空中，兩人須把腳抬起，才能吃到往下降的牛奶棒，吃完牛奶棒計秒數，秒數最久的一組淘汰。第二關「相親相愛留Line去」，男生先在起點用嘴吸起愛心形狀的紙片傳給女生，再跑到女生另一側接女生吸起傳遞過來的紙片，依此類推，直至放在終點的桌上，途中掉落需從原點重來，完成兩片秒數最短的一隊獲勝。

胡釋安與陳又榕。（民視提供）胡釋安與陳又榕。（民視提供）

第一關由於彼此還不夠熟悉，同學們的默契一直對不上，所以花了許多力氣與時間來完成挑戰，讓藝人組在旁邊看得膽戰心驚，然而，當輪到郭忠祐與蔡家蓁上場時，畫風卻瞬間轉變，兩人僅用了９秒的時間就完成挑戰，過於默契得配合不禁讓大家都嗑起了這對「忠蓁不二」CP，紛紛起鬨：「在一起！在一起！」，到了第二關，胡釋安與陳又榕上場挑戰用嘴巴傳遞愛心，雖然過程中屢屢失敗，但身為爸爸的胡瓜卻笑得心花怒放，還不忘對兒子喊話：「這集結束記得約她出去吃飯。」惹得現場爆笑不斷。

郭忠祐與蔡家蓁。（民視提供）郭忠祐與蔡家蓁。（民視提供）

下一組輪到「忠蓁不二」組合登場，氣氛更是嗨到最高點，由於兩人的默契太過完美，馬國畢竟然偷偷把終點往後移，讓大家可以多欣賞這對超合拍的組合，雖然兩人花了更多的時間來完成挑戰，但這場比賽變成了粉紅泡泡大放送，讓大家看得很是開心，比賽最終由能仁家商的兩位同學贏得了這場比賽的冠軍，但對於「忠蓁不二」CP來說，似乎他們才是今天最大的贏家。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中