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疑進出大S豪宅處理骨灰 詹惟中今晨首發聲

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎不幸過世。（翻攝自IG）「大S」徐熙媛因流感併發肺炎不幸過世。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎不幸病逝日本，享年48歲，遺體火化後骨灰在日前返台，目前安置在大S位於台北市信義區豪宅家中。

命理老師詹惟中日前被媒體捕捉到進入大S豪宅，被聯想是否幫忙處理骨灰相關事宜？詹惟中接受媒體訪問時低調表示：「我朋友住同一棟，我跟大小S沒關係，我不認識他們，真的不認識。」

命理老師詹惟中。（資料照，詹惟中提供）命理老師詹惟中。（資料照，詹惟中提供）

對於大S骨灰放家中，詹惟中說：「以日本傳統來說都放地下室，盡量不要曝曬陽光也不要放在佛桌旁邊，當然還是入土為安，畢竟人鬼疏途。」

今（9）日清晨7點左右，詹惟中在臉書發文首提大S，他說：「為什麼不能好好算命呢？難怪這麼多人看不起算命的，有本事算命不準紅包不收，讓命理風水師更有尊嚴的走下去。」接著表示，如果大家真的有懷念關心他的話，每個人念一句「南無釋迦牟尼佛」廻向給大S，好好為他助念，才是真正在幫忙這個善良的靈魂。

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