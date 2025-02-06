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王渝萱捲娛樂圈潛規則墜樓 自豪「很會睡」演屍體不是難事

薛仕凌（左）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演攝影記者。（八大電視提供）薛仕凌（左）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演攝影記者。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕薛仕凌在影集《死了一個娛樂女記者之後》飾演攝影記者，他表示拍攝前後對記者的印象沒有太大差別，「而且我覺得滿幸運，常受記者照顧，跟他們原本相處就滿好的，和他們聊天都很有趣。」

繼在《影后》飾演導演後，薛仕凌再度詮釋娛樂產業的幕後人員，他透露若有機會再演出娛樂圈的從業人員，會想挑戰演繹張羅劇組行政、解決拍攝、場景租借等大小事的「製片組」角色，「因為現在大家都滿清楚拍戲的各種環節，像是美術、服裝、燈光組，這些大家一講就大概知道在幹嘛，但製片組大家就不那麼了解。」

薛仕凌（右）、王渝萱在《死了一個娛樂女記者之後》都是週刊記者。（八大電視提供）薛仕凌（右）、王渝萱在《死了一個娛樂女記者之後》都是週刊記者。（八大電視提供）

薛仕凌談到，前幾年化妝、髮型、服裝等領域，開始設立相關獎項，很替他們開心，「然後就會想到製片組，業界都知道這個組很重要，好的製片可以帶你上天堂，過去也遇過很多很棒的製片，但又想說製片要怎麼評啊？」他為娛樂圈裡的幕後重要功臣「製片組」發聲，希望他們也能被肯定。

王渝萱（右）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演對工作充滿理想和熱忱的菜鳥記者。（八大電視提供）王渝萱（右）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演對工作充滿理想和熱忱的菜鳥記者。（八大電視提供）

王渝萱劇中飾演菜鳥女記者，對工作充滿理想和熱忱，但因為捲入娛樂圈的潛規則事件而墜樓身亡，她幽默回應：「好像滿常演到屍體的角色，但因為我很會躺著不動到睡著，所以對我來說不是難事。」她提及拍攝時是在冬天的凌晨，所以天氣超級冷，但劇組特地準備薑茶、暖暖包，讓她感受到很多貼心照顧，「劇組在拍這樣的戲，都會包50塊紅包，象徵無事。」

對於劇名《死了一個娛樂女記者之後》為何要強調性別，用「女記者」而不是「記者」？林予晞說：「我們在講的是一個女性的故事，所以要focus在這個性別上。」製作人陳昱俐也表示希望能透過戲劇，向觀眾傳達：「你們要勇敢發聲，發生在你們身上的數位性暴力、騷擾、侵害，是可以勇敢說出來的！而且，你是不孤單的！」《死了一個娛樂女記者之後》，2月9日起每週日晚間9點於八大戲劇台播出。

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