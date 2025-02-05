大S終於「回家」！女團日籍成員揭日本就醫折騰讚「台灣醫療」

宮田留佳讚台灣醫療很好。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間和家人赴日旅遊，沒想到病逝東京，今（5日）家人帶著她的骨灰返台，終於「回家」，網友大嘆不捨。女團AKB48 Team TP的日籍成員宮田留佳近期看到悲傷新聞也很有感觸，想起前陣子返回日本生病就醫過程好折騰，忍不住大讚：「真心覺得台灣的醫療超級好！」

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結束春節假期開工，AKB48 Team TP將投入公演，也推出了新單曲《Team UP》，宮田留佳談到：「製作過程充滿挑戰，但也很有成就感！我的獨唱部分只有短短七個字『也許妳還不確定』，但我唱了無數次，直到自己滿意為止。」

女團AKB48 Team TP將準備公演，日籍成員宮田留佳（第二排左一）前陣子返回日本就醫過程辛苦。（好言娛樂提供）

近日大S病逝日本也引起網友更關注討論海外醫療事宜，宮田留佳想起前陣子返回日本和家人團聚跨年，不料急性腸胃炎上吐下瀉，趕緊去醫院，她說：「從掛號到拿到藥一共等了六個半小時，而且連醫院都不能進去，全程在停車場進行，最後只由護士拿來腸胃藥，連醫生的面也沒見到。」

為此，宮田留佳還花了1萬3600日圓（約台幣3000元），讓她直說：「這個價格真的滿貴的，當時超想回台灣。」並強調：「真心覺得台灣的醫療超級好，再也不想在日本掛急診了！」

這趟回日本，宮田留佳除了在山梨縣的老家之外，還去了東京和朋友見面，也去了三麗鷗彩虹樂園玩。但在12月31日她身體不適，「吐了一次之後，每隔15到20分鐘就吐一次。後來才知道是急性腸胃炎。剛好是跨年夜，大多數醫院都休息，只能去急診。」

宮田留佳到了醫院才發現，若要掛號規定只能透過打電話方式，「可是電話一直打不通，我們在停車場一直打電話，過了15分鐘才終於成功掛號。」但當時醫院回覆告知，前面還有40多人在等。她理解可能是為了防止傳染病，醫院沒有讓患者進入室內，但如此一來只能冒著低溫在停車場一直等。「檢查時，護士也直接來到停車場，在車內幫我做了COVID和流感的快篩。」後來醫生用電話聯繫她，告知快篩結果是陰性，並表示會開出腸胃藥，她連醫生的面都沒看到，等了六個半小時才拿到藥。

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