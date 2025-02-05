（獨家）大S回家了！骨灰由私人包機運回台灣 已落地松山機場

具俊曄護送大S骨灰上車。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間於日本不幸離世，本報記者獨家掌握大S的骨灰今天從東京羽田機場，由VistaJet的私人包機運回台灣，3點多已平安落地台北松山機場。

大S骨灰由私人飛機降落台北松山機場。（記者胡舜翔攝）

大S日前已經在日本羽化成仙，昨有消息傳出徐媽媽將率先搭乘中華航空抵台，由王偉忠親自接送，具俊曄則是明天會抱著大S的骨灰罈與小S一同返台。

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大S骨灰由私人飛機降落台北松山機場。（記者胡舜翔攝）

昨大批媒體架好攝影機苦等整天，卻遲遲等不到徐媽媽，行蹤成謎，後來時間接近傍晚，小S經紀人就突然發出聲明，強調為避免大家在機場長時間等候、辛苦奔波，如有後續安排會再另行通知，且家人們返台時間也不對外公開。

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大S骨灰由私人飛機降落台北松山機場。（記者胡舜翔攝）

而今本報記者獨家拍到大S的骨灰由VistaJet的私人包機運回台灣，至於家人是否陪同大S一同返台，還是還留在日本？還有待確認。

大S骨灰由私人飛機降落台北松山機場。（記者胡舜翔攝）

外傳大S的靈堂將設於龍巖台北民權會館，與小S公公許慶祥的告別式地點相同，其餘治喪細節還有待大S的家人們、經紀人出面說明。

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