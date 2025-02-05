劉瑞琪出演實境驚呆伊正 逞強攀岩「雙手凍僵」驚險過程曝

謝佳見（左起）、劉瑞琪、伊正與巴鈺一同組團旅遊。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕實境綜藝《花甲少年趣旅行9》，最新嘉賓邀來伊正、劉瑞琪、謝佳見與巴鈺組成花甲與少年組，踏上北海岸之旅。伊正說一看到劉瑞琪出現在他面前時充滿疑問：「之前和她合作演過夫妻，據我所知她的生活模式是深居簡出，沒想到這次竟然會來參加！」首次挑戰實境節目的劉瑞琪則透露，接到邀約時充滿期待卻也忐忑：「我完全不知道要錄什麼，但製作人說只要做自己就好，我才放心嘗試！」

劉瑞琪在旅程中勇於挑戰極限，甚至挑戰攀岩，驚險過程讓她腎上腺素飆升，自封「逞強花甲媽」，最後靠著旅伴們的加油打氣，成功登頂，開心直呼：「我終於完成我的心願了！」劉瑞琪表示，「走到高處岩岸邊時，我完全不敢往下看，怕會產生懼高恐懼，所以我直直往下走，直到攀爬底部才回頭。」不過錄影時遇上今年第一波寒流，她回憶爬到最後階段時，雙手已經凍僵沒有力氣，最後靠著自己的意志力完成挑戰，「那一刻真的很感動！」

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劉瑞琪（左1）自封「逞強花甲媽」，攀岩最後一哩時手凍僵仍硬撐。（台灣大哥大MyVideo提供）

除了極限運動，劉瑞琪也經歷「吃到撐破肚皮」的行程。她笑說：「巴鈺安排的行程是最輕鬆的，但也最可怕的，就是一直吃！」從金山老街的包子、芋圓湯，到露營區的烤肉、番茄蝦濃湯，她一度飽到睡不著，幽默表示：「如果有下一次，我一定要控制每一餐的食量！」

伊正則是旅程中的「衝鋒戰士」，總是帶頭嘗試新事物，他笑稱自己是「白老鼠實驗精神」，鼓勵旅伴突破舒適圈，不要只停留在安全範圍內。「旅遊對我來說就是另一種休閒，我希望能透過旅程改變固有想法！」談到對少年組的第一印象，他透露看到巴鈺時「心裡一陣竊喜」，因為兩人過去合作戲劇，對她開朗的個性很放心。但在與謝佳見聊天後，對他有了新發現，「原來以為貴族氣質的佳見，其實是成長在一個平凡的家庭，成長經驗中必須做許多苦力活，也才造就他堅毅不屈、凡事靠自己努力的生活態度，的確是扭轉了原本對他的印象！」

此次旅行讓四位旅伴迅速熟悉，每晚的「小酌時光」更讓彼此拉近距離。劉瑞琪分享，在九份的酒館夜晚，大家玩著形容詞加動詞的比手畫腳遊戲，外面下著細雨，屋內燈光溫暖，「這是我最喜歡的時刻，氣氛浪漫又放鬆！」旅程結束後，劉瑞琪感性表示，這次的旅行不僅讓她完成許多心願，也收穫了珍貴的友情。「本來還擔心會不會遇到難相處的旅伴，沒想到第一天見到伊正和謝佳見就放心不少，巴鈺更是善良真誠的好女孩，這趟旅程真的很幸福！」她開心直呼，希望未來能再度出遊，挑戰更多不可能的任務！《花甲少年趣旅行9》每週六晚上10點台灣大哥大MyVideo網路獨家播出。

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