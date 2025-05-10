范瑋琪深夜追悼大S 這舉動出包又被砲轟

〔記者陽昕翰／台北報導〕大S逝世將滿百日，「范范」范瑋琪深夜發了長文追憶好姐妹，卻不慎把好友的乳名「珊珊」誤寫成了「姍姍」，又被網友砲轟。

范瑋琪（中）與大小S情同姊妹。（翻攝自微博）

范范透露，與大S當年是在《娛樂百分百》相識，當時還是新人的她心情很緊張，大S對她說第一句話是「我覺得妳好適合當我們的朋友喔」，讓范范受寵若驚。

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范范初入行在演藝圈朋友不多，大S常邀約她出門，「她總是帶著我到處去，還一起去了日本旅遊，回想這這25年來，都是很多很美好的回憶，在我心目中，姍姍（珊珊）是個非常非常堅強的女生，但她也有脆弱的一面，當她脆弱的時候，我們不會刻意觸碰。」

范范稱大S做事非常大膽，「下任何決定都相當果決，這也是我非常欣賞她的地方，我們七仙女是以姍姍（珊珊）當大姐頭帶領著我們姐妹們，讓我們可以依靠在她的背後，姍姍（珊珊）是一個很美麗很認真生活認真工作的大明星，同時也把家人、朋友們照顧得無微不至。」

范范發聲道出對好友的思念，只是不小心把大S的乳名打錯字，有網友留言提醒：「好像還寫錯字了？是珊珊。」目前范范已經編輯貼文，把大S的乳名更正為珊珊。

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