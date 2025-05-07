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娛樂 最新消息

宥勝傳離婚搬離台中農宅 昔不堪被擾圍帆布牆遮羞

宥勝去年1月9日因強制猥褻出庭，神情落寞。（資料照，記者胡舜翔攝）宥勝去年1月9日因強制猥褻出庭，神情落寞。（資料照，記者胡舜翔攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宥勝2023年因強制猥褻女子被判處8個月徒刑、二審緩刑5年，上月曾嘗試拍影片宣布復出，妻子慈惠也力挺：「我始終相信，愛，能超越一切。」卻僅6天宣告復出路失敗，今（7）日爆出宥勝配偶欄早在猥褻案爆發時已是空白，原本台中清水農宅似也已無人居住，慈惠疑為了兒女未來心死與宥勝切割。對此，宥勝經紀人回應本報，「我收到的回覆是不再對外回應」，並無否認離婚消息。

相關新聞：老婆慈惠撐不住 壓垮宥勝婚姻最後一根稻草曝光

去年6月宥勝深陷性騷擾風暴，被依強制猥褻罪嫌起訴，當時一家人住在台中，傳出宥勝不堪被民眾指點，在住家周邊圍起一大片帆布牆，友人則心疼慈惠對他不離不棄，就算深陷性騷風暴苦無機會復出娛樂圈仍毫無怨言，且在當時一人獨扛四口生活開銷，努力經營購物社團，靠著大量團購養活一家人。

相關新聞：宥勝配偶欄空白 復出無望爆離婚

宥勝出事後，老婆慈惠始終不離不棄。（翻攝自臉書）宥勝出事後，老婆慈惠始終不離不棄。（翻攝自臉書）

而宥勝曾為了子女教育，搬到台中清水6年，根據媒體相繼報導，當時他一開始從露營車到最後落腳農田中央的度假屋，房屋以組合貨櫃及造景結合而成，當時一家四口入住，曾吸引當地民眾前往拍攝朝聖，掀起熱議。

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