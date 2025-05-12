晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

元配怒了直球對決 嗆李芷霖：吃我老公小頭不怕長菜花

李芷霖近日遭控當小三，昨晚首度拍影片回應。（翻攝自李芷霖IG）李芷霖近日遭控當小三，昨晚首度拍影片回應。（翻攝自李芷霖IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊小龍女成員「霖霖」李芷霖被控與人夫外遇，11日晚間深夜她在IG發聲親自對外說明來龍去脈並否認當小三，但承認私密照是她本人，且拍攝者就是前男友林庭謙，元配反擊指李芷霖撒謊騙炒作，嗆聲意味濃厚。

就在李芷霖透過IG拍影片澄清沒當小三後，元配跟進在今（12）日凌晨發文反擊，針對李芷霖稱不雅照是林庭謙拍攝並外流，更抖出事件發生在林庭謙比賽期間，在2人愛巢內偷情，說到激動處，元配怒嗆李芷霖撒謊，她說：「那些時間點林先生（指林庭謙）人在中國打比賽，而李小姐則是在愛巢裡吃我老公的小頭……」

最後，元配奉勸「李小姐」：「一直撒謊騙粉絲炒作是不會有好下場的。」更嗆聲說：「李女士已經靠我火了，就不要再拉前任來背鍋炒作了，還有同時吃幾根不怕嘴巴裡長菜花嗎？」

元配凌晨提出4點回應李芷霖，表示和前夫在美國念書認識，非如外界所言「拜金女」，不雅照是在他手機中發現，同時列出有「拍攝時間、地點與李芷霖淘寶收貨地址」等證據；元配表示，目前正準備離婚會淨身出戶，因不願讓孩子活在父親陰影，因而拒公開前夫任何資訊。

而李芷霖則在聲明中表示，匿名網友散播「小三謠言」，強調「2019年至今我只交往過林庭謙一人，從未介入他人感情或婚姻」；至於最爭議私密照，李芷霖認了照片是與林庭謙交往期間對方所拍攝，她當時要求刪除，未料卻出現在這次爆料，她痛心表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中