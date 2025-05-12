元配怒了直球對決 嗆李芷霖：吃我老公小頭不怕長菜花

李芷霖近日遭控當小三，昨晚首度拍影片回應。（翻攝自李芷霖IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊小龍女成員「霖霖」李芷霖被控與人夫外遇，11日晚間深夜她在IG發聲親自對外說明來龍去脈並否認當小三，但承認私密照是她本人，且拍攝者就是前男友林庭謙，元配反擊指李芷霖撒謊騙炒作，嗆聲意味濃厚。

就在李芷霖透過IG拍影片澄清沒當小三後，元配跟進在今（12）日凌晨發文反擊，針對李芷霖稱不雅照是林庭謙拍攝並外流，更抖出事件發生在林庭謙比賽期間，在2人愛巢內偷情，說到激動處，元配怒嗆李芷霖撒謊，她說：「那些時間點林先生（指林庭謙）人在中國打比賽，而李小姐則是在愛巢裡吃我老公的小頭……」

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最後，元配奉勸「李小姐」：「一直撒謊騙粉絲炒作是不會有好下場的。」更嗆聲說：「李女士已經靠我火了，就不要再拉前任來背鍋炒作了，還有同時吃幾根不怕嘴巴裡長菜花嗎？」

元配凌晨提出4點回應李芷霖，表示和前夫在美國念書認識，非如外界所言「拜金女」，不雅照是在他手機中發現，同時列出有「拍攝時間、地點與李芷霖淘寶收貨地址」等證據；元配表示，目前正準備離婚會淨身出戶，因不願讓孩子活在父親陰影，因而拒公開前夫任何資訊。

而李芷霖則在聲明中表示，匿名網友散播「小三謠言」，強調「2019年至今我只交往過林庭謙一人，從未介入他人感情或婚姻」；至於最爭議私密照，李芷霖認了照片是與林庭謙交往期間對方所拍攝，她當時要求刪除，未料卻出現在這次爆料，她痛心表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告。」

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