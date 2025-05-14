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陳大天「遭警方拘提」舞台劇將取消？果陀劇場回應了

陳大天涉嫌閃兵。（翻攝自IG）陳大天涉嫌閃兵。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王大陸先前閃躲兵役的風波，一度鬧得沸沸揚揚，如今王大陸已入伍，沒想到案情擴大，不少藝人涉案，陳大天、昔日《棒棒堂》超克7成員李銓今遭到警方調查、帶進警局。對此，陳大天經紀人稍早也做出回應：「不好意思，因為公司也都不太清楚，我們現在也正在了解中。」

陳大天去年向女友劉樸求婚成功，並預計在兩人交往紀念日前夕登記結婚，由於兩人目前事業都還頗為繁忙，陳大天日前出面接受訪問時，才表示婚禮應該要延宕到明年才會舉辦，不過今年登記結婚證婚人，應該會找媒人阿Ken。

另一方面，他參與演出的舞台劇《莎姆雷特》將於5月23、5月24舉行，同場還有鍾欣凌、曾國城等人，沒想到如今他因兵役一事遭到警方拘提，是否影響後續規劃，寬宏表示「很抱歉，我們也是剛剛才得知消息，目前都在了解中」。

而他參與《三個傻瓜》舞台劇在5月17日晚間要在台南演出，是否不受影響演出，果陀劇場回應，「大天的事我們也正在了解狀況，之後會統一回覆，謝謝。」

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