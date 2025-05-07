李珠珢耍大牌「非C位不站」？網挖影片曝真相 表情成亮點

李珠珢近日傳出「非C位不站」，網挖出影片。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後話題不斷，一舉一動備受矚目，不過，人紅是非多，近日傳出她「非C位不站」，還為此情緒失控。對此，有網友挖出過去演出的影片，以實際情況為證。

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李珠珢近日爆出，多次在公開場合展現不配合態度，不僅因無法站C位情緒失控、拒跳賽前表演並向副領隊施壓，還在開幕戰拍攝時公然拒絕配合，並稱公司有說可自行決定參與；另在手遊廣告拍攝中，還曾因不滿裝扮的髮套尺寸擺臭臉喊卡。

對此，富邦育樂回應，李珠珢來台後，認真努力適應台式應援，近期在球場上的表現有目共睹。希望外界能以更多正面鼓勵取代無謂的揣測，讓她在台灣棒球場上展現才華。

消息曝光後，有網友挖出YouTube頻道「爆米花應援 Popcorn Cheers」上傳的一段影片，當時是啦啦隊女孩拍照環節，可以看到李珠珢默默走到最旁邊的位置，此舉被隊友檸檬發現後，牽起她的手要把她帶到中間位置，李珠珢則是隨即擺手拒絕。

多數粉絲看完影片都大讚李珠珢和檸檬，「檸檬最有職場智慧」、「珠珠超可愛，檸檬心好人又美」、「檸檬真的超善良」、「珠珠也很懂人情世故！」不過，隨著「李珠珢耍大牌」傳聞爆出後，有網友開始放大檢視她的行為，發現當時李珠珢全程面無表情，被質疑是在鬧脾氣。

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