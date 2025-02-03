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大S病逝日本…網淚問「在台灣能救回她嗎？」醫師揭3關鍵

大S在日本病逝。（資料照）大S在日本病逝。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛在春節期間和家人赴日旅遊，卻不幸感染流感併發肺炎離世，享年48歲，消息令外界震驚與不捨，就有網友難過求問「如果在台灣是不是可以救活她呢？」引起討論，對此，醫師蘇一峰點出關鍵差異。

有網友在PTT以「大S如果在台灣可以救活嗎？」為題發文，表示過完年假聽到噩耗感到相當震驚，到現在仍希望是假消息，並詢問「大S是流感併發肺炎走的，如果大S是在台灣，以台灣的醫療技術是不是可以救活她呢？」文章掀起討論，網友紛紛回覆「可以裝葉克膜，有機會」、「說真的，在台灣應該可以」、「有機會，台灣應該會比較積極治療」。

相關新聞：大S遊日染流感猝逝 導遊還原發病時間線曝「4度就醫」

蘇一峰發文分享看法，同時提醒今年流感嚴重，施打疫苗較安全。（翻攝自臉書）蘇一峰發文分享看法，同時提醒今年流感嚴重，施打疫苗較安全。（翻攝自臉書）

對此，醫師蘇一峰在臉書發文指出，台灣醫療確實比較方便，「有流感重症台灣醫師幫你插管，還不行就上葉克膜，一定全力把你救回來。」另外點出，在國外醫療相對不方便，旅遊太累也可能導致免疫力下降，大部分人多半會選擇先忍耐，直到很不舒服才去就醫，這時候更高機率變成重症，最後他強調，今年的流感嚴重，施打疫苗比較安全。

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