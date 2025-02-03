大S遊日染流感猝逝 導遊還原發病時間線曝「4度就醫」

大S因得流感併發肺炎猝逝，享年48歲。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛在春節期間和家人到日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎猝逝於日本，享年48歲，消息震驚外界。一名疑似在日本接待徐家的導遊透露，大S從發病到離世不過4天，期間曾4度就醫，感嘆大S若及時前往大醫院就醫，說不定能救回一命。

一名疑似是接待大S一家在日本旅遊的導遊曝光病程。（翻攝自小紅書）

有網友在小紅書公開和導遊朋友的對話紀錄，稱其朋友是接待大S一家遊日的導遊，指出大S在1月29日抵達日本時，就有咳嗽、哮喘等症狀，當晚一行人到了位於箱根的旅館，之後的30、31日，大S都沒有離開旅館，直到31日晚上病情加重，被救護車送往醫院，深夜才送回旅館。

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隔1日，大S再度到箱根的一間小醫院就診，但因無法確認病情，便轉往另一間大醫院，才被診斷出是A型流感並開藥。前往東京後，大S也沒有進一步在東京的醫院就診，結果半夜病情急轉直下，再度叫救護車到醫院，經過搶救在2日早上7點宣告不治。

文章曝光後，網友紛紛感嘆，「她當時都確診甲流了，就不該離開醫院，應該在那邊繼續住院觀察」、「日本就是這樣，一開始去小醫院看，小醫院看不了再開介紹信去大醫院看」。不過消息目前並未獲得家屬證實，據悉，大S後事部分將在日本直接火化處理，之後再將骨灰帶回台灣，至於告別式等後續問題，家屬還在協商中。

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