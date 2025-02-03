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娛樂 音樂

王彩樺爆有3億財產！母女衝突內幕曝光 正妹女兒離開台灣

〔記者陽昕翰／台北報導〕許富凱、王彩樺與愛女「庭庭」黃于庭攜手主持電台新年節目，三人大展瞎掰功力玩起「吹牛大賽」，比賽前王彩樺笑稱自己「做人實在」，被女兒庭庭機智反問：「現在是已經開始了嗎？」王彩樺更毫不嘴軟曝有3億財產的身家，讓許富凱分不清真假驚呼：「你是認真的？」

在年前推出的實境綜藝《瓜田冠軍的誕生》，集結林美秀、王彩樺、許富凱及庭庭深入農村第一線，親自體驗最真實的農務生活。

許富凱（右起）爆料王彩樺和女兒庭庭拍攝節目發生冷戰。（POP Radio提供）許富凱（右起）爆料王彩樺和女兒庭庭拍攝節目發生冷戰。（POP Radio提供）

許富凱在電台節目爆料，王彩樺與女兒拍攝期間發生冷戰，「每次她們吵架，我和美秀姊都有收到訊息」，王彩樺甚至傳語音訊息向許富凱道謝，感激他對庭庭的照顧，庭庭聽完也搞笑吐槽：「確定不是媽媽喝太多嗎？」

談到蛇年的新計畫，庭庭透露將赴澳洲留學三個月，實現出國讀書的夢想；王彩樺除了拍攝新戲外，也將參與「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演出，與粉絲重溫經典時光；許富凱則專注於籌備新專輯與演唱會，承諾帶來更多精彩作品，要歌迷朋友拭目以待。

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