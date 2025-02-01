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娛樂 日韓

朱智勛《外傷重症中心》看不夠！原作者暗示「有續集」韓網狂敲碗

〔記者廖俐惠／綜合報導〕朱智勛主演的韓劇《外傷重症中心》堪稱今年開春最大黑馬，於Netflix上線後大受歡迎，在19個國家都登上了第一名，且還擠下了《魷魚遊戲》，成為全球熱門影集排行榜上的第二名，好口碑帶來好成績。

朱智勛在《外傷重症中心》飾演的天才外科醫生白江赫，被視作朱智勛新的人生角色。（Netflix提供）朱智勛在《外傷重症中心》飾演的天才外科醫生白江赫，被視作朱智勛新的人生角色。（Netflix提供）

醫療劇《外傷重症中心》改編自網路小說《外傷重症中心：黃金救援》，是李樂俊醫師（暫譯）以筆名「Hansanleega」推出的作品，該劇講述天才外科醫生白江赫（朱智勛飾演）過去曾擔任戰鬥醫務兵，如今要為醫院裡名存實亡的外傷重症小組帶來新氣象，拯救更多人命。

朱智勛《外傷重症中心》受到歡迎。（Netflix提供）朱智勛《外傷重症中心》受到歡迎。（Netflix提供）

不少韓國網友看完之後，都直呼看不夠，敲碗希望能有續集，「求求啊快給我第二季啊」、「我一天就看完了」、「天啊朱智勛、秋英宇真的演太好了啊」、「會有第二季、第三季嗎」、「這麼好看應該要出續集吧」、「真的太有趣了，請快點推出第二季」。

李樂俊最近在YouTube頻道上指出，因為這只是第一季，所以內容都還沒結束，幽默的說：「大家一定很好奇接下來的劇情，然後就會去看網漫或者小說，但那是要付費的，那麼我就能賺到錢了！」他話鋒一轉，表示這部劇本來就是以有第二、第三季為前提所製作的，此話一出讓劇迷們更加期待。

李樂俊（右）透露，《外傷重症中心》原本就是以有續集前提製作的。（翻攝自YouTube）李樂俊（右）透露，《外傷重症中心》原本就是以有續集前提製作的。（翻攝自YouTube）

根據全球OTT排名網站「FlixPatrol」1月31日的數據指出，《外傷重症中心》在韓國、台灣、新加坡、泰國等亞洲國家都獲得第一名，孟加拉、厄瓜多、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜等國也都是冠軍。

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