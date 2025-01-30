（專訪）康康擊敗白冰冰！沉寂8年洩心緒 不忍親曝真實關係

康康與老婆張家霈走春迎接新年。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕康康趁著春節假期，揪嫩妻張家霈參拜龍山寺走春迎新年，他深信「聽某嘴大富貴」的道理，去年在老婆的支持下，重返週六黃金檔接下主持棒，更順利奪下了好成績。

其實康康已經長達8年，沒有主持黃金時段的綜藝節目，受訪坦言：「我曾經想過，應該是不會再有大型節目的主持機會了。」

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這幾年康康把重心放在歌唱事業，「我可以做音樂、舉辦演唱會，對我來講，都是希望留一些好的作品，不管成績好與壞。」

康康與老婆張家霈參拜龍山寺。（記者陳奕全攝）

而康康沉潛8年，推出創作專輯入圍了金曲獎的台語歌王，也在北流、高流舉辦了大型演唱會，去年也為了一雙兒女，發行了兒歌專輯。

康康慶幸自己的努力沒有白費，「我相信我在每一個階段都不是好運，我也在地方電視台主持，這些年接觸到了很多素人，累積了不同的主持經驗。」

其實去年康康收到《綜藝一級棒》的節目邀約後，深知這會是一場硬仗，對手還是前輩白冰冰，內心非常糾結。

康康談到：「我都已經57歲了，最後是我太太給我很大的鼓勵，她也相信我一定做得到。」而他接下主持重任，率領許志豪、陳隨意等主持群，攜手拿下了好成績。

康康重返黃金時段主持，很感謝觀眾的支持。（記者陳奕全攝）

對於常被拿來跟對打的白冰冰比較，康康表示：「我的心裡還是很尊敬冰冰姐的，這就是環境所逼，不是我造成的。」更透露出道時就受到白冰冰的提攜，兩人也曾一起合作節目。

康康不忘幽默補充：「我要感謝冰冰姐跳槽成功，還要感謝瓜哥前陣子來幫我們的節目站台。」而假期結束後，康康馬上就要投入「鑽石舞台之夜演唱會」排練，很期待與胡瓜的合作，演唱會2月22、23日在台北流行音樂中心登場。

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