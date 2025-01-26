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娛樂 最新消息

不只張清芳！源活尾牙驚見「S.H.E」 還有10萬姐是她

謝盈萱（左起）、艾怡良、陳鎮川、Lulu。（源活娛樂提供）謝盈萱（左起）、艾怡良、陳鎮川、Lulu。（源活娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張清芳、謝盈萱、艾怡良、「Lulu」黃路梓茵、黃偉晉、彭千祐日前出席公司尾牙，沒想到謝盈萱拿走了全場最大獎10萬、艾怡良則獨得8萬，讓她們從此多了「10萬姐」與「8萬姐」封號，大方的她們也將獎金分給身邊一起打拚一年的同事們。

源活娛樂及天地合娛樂日前舉辦尾牙，去年加入源活的黃偉晉則是第一年參與盛會，第一次與師姐謝盈萱碰面，驚喜得知原來謝盈萱有在看《狼人殺》，並對黃偉晉的表現印象深刻，直讚他「厲害」，讓黃偉晉受寵若驚。

彭千祐（左起）黃偉晉、Lulu、張清芳、謝盈萱、艾怡良。（源活娛樂提供）\彭千祐（左起）黃偉晉、Lulu、張清芳、謝盈萱、艾怡良。（源活娛樂提供）\

源活娛樂大家長陳鎮川大方祭出百萬獎金讓全場抽獎，謝盈萱、艾怡良的好手氣，讓抽中最小獎1萬元的Lulu哀怨表示羨慕不已，而眾星們也為同事獻上「一年一度」的餘興表演，Lulu、黃偉晉、彭千祐先是在台上演唱S.H.E的經典歌曲〈戀人未滿〉，三人分別擔任Ella、Selina、Hebe盡責為大家獻唱；「10萬姐」謝盈萱及「8萬姐」艾怡良則在一旁稱職擔任「阿珠」與「阿花」伴舞，為現場帶來不少笑聲。

而這一年對他們來說都充滿收穫，彭千祐分享參與巴黎時裝周的難忘經驗；入圍金鐘獎也是他這一年意義最深重的事，期許蛇年事業進步外，也想鍛鍊自己的體態、累積更多繪畫作品，讓作品完整度更高。黃偉晉直言2024年發生的事件讓他經歷一陣子的心力交瘁與低潮，但卻是讓自己改變心態的重要養分。新的一年，他期許在主持、戲劇，甚至是音樂領域，都能有新的火花及作品分享給大家，「蛇年最想變成不用穿救生衣，就可以在海邊游泳又身材很好的人！」

彭千祐（左起）謝盈萱、Lulu、張清芳、艾怡良、黃偉晉。（源活娛樂提供）\彭千祐（左起）謝盈萱、Lulu、張清芳、艾怡良、黃偉晉。（源活娛樂提供）\

Lulu則提到這一年做了很多很有意義的節目，包括復興台南漁光島的實境節目《歡迎光臨，等你來家1》以及近來造成轟動的《夜市王》，蛇年目標是發一張專輯，期待用音樂作品跟大家見面。艾怡良則是在龍年達成開始巡演及新專輯的目標，蛇年她期許把身體照顧好，更健康，往更多、更大的舞台。謝盈萱分享2024年很榮幸成為金馬獎評審，當時邊看片，邊在釜山為《影后》宣傳，是很忙碌，但豐富的時刻；而今年的她不刻意設立目標，希望隨心所欲的看看路會帶她怎麼走。

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