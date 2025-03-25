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娛樂 最新消息

吳婉君交往趙駿亞9個月 律師聲明證實遭言語、肢體暴力

吳婉君（左）與趙駿亞多次傳出緋聞，未料今驚傳吳婉君慘遭趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）吳婉君（左）與趙駿亞多次傳出緋聞，未料今驚傳吳婉君慘遭趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳婉君與趙駿亞多次傳出緋聞，雖雙方都以朋友相稱，但也沒把話說死，未料今驚傳吳婉君慘遭趙駿亞家暴，對此吳婉君也發出律師聲明證實此事，她說：「這不是為了博取關注或者宣洩情緒，而是為了傳遞一個清醒且重要的訊息——暴力不該被容忍，即便是那些被忽略的、非肢體的暴力也值得被正視。」並提到自己身心狀況仍在調整中，已委請律師處理一切後續法律程序。

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她在律師聲明提到，自己和趙駿亞去年7月交往，沒想到交往期間遭受對方持續言語暴力和情緒勒索，最終甚至發生肢體暴力，她說：「不僅造成本人身體上的傷害，更成為難以消除的夢魘。」

吳婉君今發出律師聲明，譴責暴力。（翻攝自臉書）吳婉君今發出律師聲明，譴責暴力。（翻攝自臉書）

她曾選擇原諒並試圖幫趙駿亞控制情緒，但認為暴力行為已經發生，便不能再縱容，希望揭開傷疤，讓犯錯的人接受懲罰，也讓正在經歷相似遭遇的人獲得力量，勇敢保護自己。

此外，她也提到事發第一時間就立即報警，並在員警陪同下驗傷，案件目前已經進入司法程序，她說：「此事件對本人身心造成重創，懇請外界給予更多空間與時間恢復，相信自己會堅強走出來。」並呼籲沒有人應該受到任何形式的暴力對待，希望每個人都能好好地照顧自己、愛自己。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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