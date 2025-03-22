家寧爆「罹惡疾」全因為Andy！ 友人：手握證據未公開

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy老師控訴，前女友家寧一家奪權，讓自己經營10年的心血付諸流水，雙方隔空互槓多日，家寧20日PO出影片致歉，結果網友不買單，認為避重就輕，內容全部照稿念。對此，家寧友人透露，家寧去年罹患「鏡頭恐懼症」，因此拍攝會緊張發抖，且得病關鍵就是Andy老師。

家寧友人爆料，家寧去年患上恐懼症全因為Andy。（翻攝自臉書）

家寧20日深夜於頻道「秘月期POPOO」無預警上片，在4分鐘的影片裡全程拿著稿子朗誦，提到此事對她的情緒與生活帶來極大影響，至於財務細節她至今也沒有獲得完整資料，她強調，將透過法律程序保障自身權益，確保一切合理處理。

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然而，多數網友看完影片後表示不願買單，更紛紛砲火猛烈怒譙家寧，「叫你回應，不是叫你朗讀。叫你道歉，不是叫你鞠躬。」、「這四分鐘讓我深深體悟到什麼叫『聽君一席話，滿嘴都廢話』」、「這是我人生裡最沒意義的四分鐘」、「完全沒有解釋任何事情太猛了！」、「這聲明稿真的很強很厲害，完美示範了什麼叫做有講跟沒講一樣。」

據《三立新聞網》報導，家寧友人對此抱不平表示，家寧去年罹患「恐懼症」，原因就是Andy老師做了讓她無法接受的事，導致感情告終，且家寧手上握有證據，只是目前尚未公開。「家寧覺得既然兩人分手就是各自安好，即便她現在被網友罵成這樣，她還是沒有要公開這些對Andy不利的這些證據，這些她能說的，但是她都選擇不說。希望社會大眾能給家寧更多的空間，讓她去勇敢與努力學習獨自經營頻道的一切。」

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