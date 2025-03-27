黃子佼持2259個兒少性影像 婦團籲「加重刑罰」：構成危險

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼持2259部兒少性影片，一審判刑8月，不得易科罰金，有入獄可能；黃上訴拼免入監，高院昨首度開庭，黃子佼低調出庭，改口部分認罪。對此，婦女救援基金會今（27日）再度發聲明，譴責黃子佼對被害者造成難以抹去的心靈創傷，對社會構成了巨大危險，並提出6點訴求。

婦女救援基金會譴責黃子佼。（資料照）

婦女救援基金會痛轟，黃子佼作為一位公眾人物，應該對自己的行為負有更高的責任和道德標準。然而，這起購買兒少性暴力影像的事件，從他的行為過程中可以看出，從一開始的否認到後來疑似為了減刑而認罪，這一轉變揭示了他並未真正理解自己行為的嚴重性，也未展現出應有的悔過態度。這樣的處理方式，無法讓社會相信他是真心悔過，反而進一步削弱了公眾對他的信任，且此類行為不僅對被害者造成難以抹去的心靈創傷，也對社會的倫理道德造成了重大衝擊。

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婦女救援基金會認為，黃子佼身為具有高度社會影響力的藝人，應該深知一言一行對社會的影響，尤其是對年輕人和兒少群體的示範作用。然而，他的行為不僅是對法律的挑戰，更是對道德與倫理的公然踐踏，直指黃子佼除了購買的兒少性暴力影像，還帶有個人資訊的影像，如此行為對兒童的性侵害與性猥褻，對受害者造成了不可逆的心靈創傷，並對整個社會構成了巨大的危險。

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婦女救援基金會提出6點訴求，第一，「針對加害人的刑罰應加重」，黃子佼作為公眾人物，長期以來為了滿足私慾，選擇購買兒少性暴力影像。此舉不僅是對法律的公然挑戰，更對社會倫理造成了不可磨滅的傷害，他們呼籲，法院應依照法律規定，對其處以高標準的刑罰。「只有讓加害人承擔相應的刑事責任，才能對潛在的加害人起到警示作用，達到遏制此類犯罪的效果。」；第二，「提供被害人賠償與心理輔導」，對於所有兒少性暴力影像的被害人，應當提供合理的賠償以及心理輔導服務；第三，「加害人應禁止從事兒少相關工作」，應防止黃子佼利用自身的名氣與影響力再次危害兒少。

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第四，「推動網路犯罪安全法」，當前數位性暴力犯罪的防治仍存在許多漏洞，特別是在網路平台的監管方面。對此，婦女救援基金會呼籲立法院及相關機構，儘速推動「網路犯罪安全法」，建立健全的法律框架，對境內外的網路業者進行管理與監控，確保對數位性暴力的有效防範；第五，呼籲民眾發揮「友善路人甲」精神，積極檢舉並阻止犯罪行為；第六，對於涉及性暴力與性剝削的案件，應修相關司法文書僅以簡要方式呈現案件基本情節，刪除被害人的個人資料及敏感證據，這樣的修訂能夠在保障司法透明度的同時，有效保護被害人的隱私與安全，避免他們在原本已經遭受重大創傷的情況下，再次受到社會與網路暴力的侵害。

婦女救援基金會聲明全文如下：

【兒少數位性暴力零容忍！兒少有免於生活在被拍攝、販賣性暴力影像和被威脅恐嚇之權利】

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婦女救援基金會對於黃姓資深藝人涉及購買兒少性暴力影像一事，深感震驚與憤怒，並對此行為對兒少的傷害表示強烈譴責。此類行為不僅對被害者造成難以抹去的心靈創傷，也對社會的倫理道德造成了重大衝擊。作為公眾人物，黃姓資深藝人的行為更是引起了廣泛關注，對此事件的處理不僅關係到社會對此類犯罪的零容忍態度，也關係到如何給予被害人應有的支持與保護。

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黃姓資深藝人作為一位公眾人物，應該對自己的行為負有更高的責任和道德標準。然而，這起購買兒少性暴力影像的事件，從他的行為過程中可以看出，從一開始的否認到後來疑似為了減刑而認罪，這一轉變揭示了他並未真正理解自己行為的嚴重性，也未展現出應有的悔過態度。這樣的處理方式，無法讓社會相信他是真心悔過，反而進一步削弱了公眾對他的信任。

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作為一位具有高度社會影響力的藝人，黃姓資深藝人應該深知他的一言一行對社會的影響，尤其是對年輕人和兒少群體的示範作用。然而，他的行為不僅僅是對法律的挑戰，更是對道德與倫理的公然踐踏。黃姓資深藝人所購買的兒少性暴力影像外，還帶有個人資訊的影像，這樣的行為無疑是對兒童的性侵害與性猥褻，對受害者造成了不可逆的心靈創傷，並對整個社會構成了巨大的危險。

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更為令人擔憂的是，這次事件能夠被查處，主要是因為涉及到性侵害與性猥褻，因此被偵查機構發現。但事實上，這樣的案件背後還隱藏著更多未被查出的購買者。這些未被揭露的案件意味著，仍有更多的人在暗中從事此類犯罪行為，並且由於監管與法律執行的漏洞，這些不法行為難以被及時發現和制止。因此，這樣的問題如果得不到有效解決，將會對社會和未成年人的安全構成更加深遠的威脅。

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黃姓資深藝人作為公眾人物，應當依據法律和社會責任，要對其進行更高標準的處罰。只有這樣，才能真正達到震懾作用，防止類似事件的再次發生。我們強烈呼籲，所有公眾人物應該時刻警惕自己的行為，並對社會負起應有的責任，為社會樹立正確的價值觀。

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在此，婦女救援基金會提出以下訴求：

‧訴求一：針對加害人的刑罰應加重

作為公眾人物，長期以來為了滿足私慾，選擇購買兒少性暴力影像。此舉不僅是對法律的公然挑戰，更對社會倫理造成了不可磨滅的傷害。我們強烈呼籲法院應依照法律規定，對其處以高標準的刑罰。只有讓加害人承擔相應的刑事責任，才能對潛在的加害人起到警示作用，達到遏制此類犯罪的效果。

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‧訴求二：應提供被害人賠償與心理輔導

對於所有兒少性暴力影像的被害人，應當提供合理的賠償以及心理輔導服務。這些被害人不僅面臨著身心的創傷，還可能面臨影像再度散布的風險，威脅其人身安全。因此，應加強對被害人的保護機制，並設立專業的心理輔導與支持系統，協助他們重建生活。

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‧訴求三：加害人應禁止從事兒少相關工作

我們強烈主張，加害人應被禁止進入任何可能接觸兒少的行業或職業，尤其是像黃姓資深藝人這樣的藝人，應防止其利用自身的名氣與影響力再次危害兒少。這不僅是對被害人應有的保護，更是對社會負責的態度。

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‧訴求四：推動網路犯罪安全法

當前，數位性暴力犯罪的防治仍存在許多漏洞，特別是在網路平台的監管方面。為此，我們呼籲立法院及相關機構儘速推動「網路犯罪安全法」，建立健全的法律框架，對境內外的網路業者進行管理與監控，確保對數位性暴力的有效防範。

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‧訴求五：呼籲民眾發揮「友善路人甲」精神，積極檢舉並阻止犯罪行為

婦女救援基金會呼籲全體民眾發揮「友善路人甲」的精神，當發現任何轉傳、販賣兒少性暴力影像的行為時，應積極檢舉並加以阻止。只要我們每個人都能拒絕購買、觀看或下載此類非法內容，便能減少對這些犯罪的需求，從根本上減少兒少性虐待材料的拍攝與製作。每個人的小小行動，能夠幫助我們共同建立一個更安全的社會。

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‧訴求六：對於涉及性暴力與性剝削的案件，應修相關司法文書僅以簡要方式呈現案件基本情節，並刪除被害人的個人資料及敏感證據。這樣的修訂能夠在保障司法透明度的同時，有效保護被害人的隱私與安全，避免他們在原本已經遭受重大創傷的情況下，再次受到社會與網路暴力的侵害。

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婦女救援基金會將繼續關注此案的發展，我們呼籲全社會共同關注兒少性暴力問題，為所有孩子提供更為安全、尊重的生活環境。

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