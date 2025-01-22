三度被抓包熱戀趙駿亞 吳婉君回應藏玄機

〔記者蕭方綺／台北報導〕本土劇演員吳婉君今第三度遭爆料與趙駿亞疑似熱戀中，密遊印尼海島，吳婉君經紀公司今早先指出她還沒起床，尚未有回應，等到中午時卻表示「藝人私生活部分，公司就不予回應了，謝謝大家」，沒有正面否認緋聞，看來戀情有譜。

吳婉君（左）和趙駿亞都熱愛戶外活動。（翻攝自臉書）

細數去年兩人就已兩度被爆料關係匪淺，吳婉君還被指是第三者之際，雙方皆駁斥，稱彼此是好友，不過當時吳婉君長文駁斥時，提到「即使有其他發展的可能，勢必也得經過謹慎思考與認真對待」，為這段關係埋下伏筆。

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攤開2人過往被爆料曖昧的紀錄，去年3月爆出吳婉君介入趙駿亞與主播女友秦于婷4年情，會遭爆料原因是男方友人看不下去，指吳婉君不避嫌，多次和趙駿亞同遊、常在社群媒體示愛，雙方皆否認傳聞。

去年7月，趙駿亞被拍到深夜接吳婉君到他家，且一待三個小時，再度被指有曖昧情，當時趙駿亞公開與前女友的對話，釐清兩人在2023年9月就結束戀情，幫好友吳婉君證實並非小三。而這個爆料也讓吳婉君氣得跳腳，除了解釋只是上樓借戶外運動運用品，也駁斥自己不是第三者。

只是當時吳婉君沒把話說死，她提到：「即使有其他發展的可能，勢必也得經過謹慎思考與認真對待。任何關係都該真心相待，不論友情、愛情皆是，亦不該用輿論去輕率別人的感情。」

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